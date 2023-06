"NAJTEŽA LUDILA POVEZANA SU BAŠ SA OVOM DROGOM" Dr Mladenović upozorio: Zavisnost je produkt NEZRELOSTI i FALSIFIKACIJA realnosti

Sve veći broj visokoobrazovanih i porodičnih ljudi u svetu koristi drogu, pokazalo je najnovije istraživanje. Takođe svaki sedmi tinejdžer u Srbiji probao je neku vrstu droge.

foto: Shutterstock

Starosno doba uživaoca narkotika je sve niže, a droga sve pristupačnija, upozoravaju stručnjaci. Nažalost narkoticima ne odoloveju ni studenti. Kako bi povećali koncentraciju u vreme ispitnih rokova mnogi se odlučuju da koriste različite vrste stimulativnih droga.

Prema istraživanjima, više od 70 odsto studenata poznaje nekog iz svog okruženja ko uzima ovakve supstance. Upotreba droge i nedozvoljenih supstanci nije nepoznata ni u javnom svetu.

Ovim povodom u emisiji "Puls Srbije" gostovao je primarijus dr Ivica Mladenović, načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Instituta za mentalno zdravlje.

foto: Kurir tv

Mladenović smatra da se ovaj trend polazi od korena problema koji se krije iza uzimanja nedozvoljenih supstanci, a da je to - nezrelost.

- Profil ličnosti postoji. Droga je način da se falsifikuje realnost, a da bi to uradili, vaša realnost mora da bude doživljena strašno, stresno i neadekvatno. Živimo u društvu nezrelih ljudi i sve više ljudi je nezrelo. Oni ne mogu da odgovore svesno na izazove koje pred njih stavlja život. Imajte na umu da ova priča ima pozadinu 40 godina unazad, i na žalost dugo je pripremana - kaže Mladenović.

Tržište narkotika "za svakog ima po nešto", a Mladenović posebno naglašava da je u Beogradu zloupotreba i zavisnost od kokaina najveća.

- Kokain diže raspoloženje, daje energiju, možemo da postignemo sve, a to uzima svoj danak. Epidemija kokaina traje već par godina, i počinje da uzima svoj danak, jer nije normalno da neko ne spava 20 sati. On smanjuje potrebu za snom, a daje nam više energije. Deca koja nemaju dovoljno para, koriste zamenu, a to su amfetamini. Ona je nenormalno jeftina i možete da je nabavite bilo gde - rekao je Mladenović.

06:09 DROGOM FALSIFIKUJEMO REALNOST, A OVO JE PROBLEM NA GLOBALNOM NIVOU

Upozorio je da kada se neko tako rano navikne na drogu, ne može da sazri, i postigne pune potencijale.

- Niko više školu ne shvata ozbiljno, a roditelji uočavaju problem kada dođe do konsekvence, kada već interveniše policija. Na globalnom nivou imamo problem! Deca, svakako ne spavaju dva, tri dana, jer provedu na kompjuteru! Ne postoji potreba za snom, mogu po dva, tri dana da budu budni... Ove droge su jako stare. Hitler je davao amfetamin svojim tenkistima da bi mogli dugo da budu budni - kazao je, nastavivši:

- Nekako za mlade momke je vezana marihuana, a taj period od 16 godina je najrizičniji period. Marihiune se jako teško odriču, jer smatraju da ona nije droga, a jako je rizična, opet, za mlade od 16 godina! Niko od njih nema ideju da je zavistan. Najteža ludila povezana su sa marihuanom, i to najteže psihoze! - upozorio je.

Svaka konzumacija droge je zloupotreba, bez obzira da li je droga legalna, ili nelegalna.

- Da li je nešto legalno, ili nije određuju ljudi. U Portugali su legalizovali drogu i odjednom je stopa kriminala pala, pa naravno. Da su legalizovali ubistvo isto bi bilo. Kokain je, skoro po pravilu, u visokim krugovima vezan za alkohol. Profil zavisnika je takav da su oni retko svesni da su zavisni - rekao je Mladenović.

Kurir.rs

