OVO JE DETALJNA PROGNOZA ZA PRVU POLOVINU JULA: Oglasio se poznati meteorolog najavio pljuskove i NOVI AFRIČKI TALAS

Meteorolog Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu detaljnu prognozu za naredne dane.

- Danas tokom dana pogoršanje vremena uz kišu i grmljavinske pljuskove, dok bi posle podne i u prvom delu noći lokalno moglo biti jakih pljuskova i kratkotrajnih vremenskih nepogoda, pre svega nad severoistokom BiH, istokom Hrvatke i severozapadom Srbije. Nestabilnosti bi u drugom delu noći stigle i do krajnjeg istoka regiona. U zoni pljuskova vetar u okretanju na jak, lokalno i olujan zapadni i severozapadni smer - napisao je meteorolog i dodao:

- Sutra promenljivo oblčano, a nad središnjim i istočnim predelima i malo svežije nego danas uz povremene grmljavinske pljuskove. Znatno češća pojava pljuskova se očekuje nad većim delom Srbije, (severno od Save i Dunava), delovima istočne BiH i planinske Crne Gore. Posle podne i krajem dana stabilizacija atmosfere. Vetar će biti umeren, a u zoni pljuskove povremeno i jak severozapadni. Dnavni maksimum od +22 do +28 stepeni Celzijusa.

Navodi i da će početkom sledeće nedelje na kratko biti stabilnije i toplije tako da će u utorak lokalno na istoku regiona maksimum biti i oko +31 stepen Celzijusa, ali bi istog dana posle podne u uveče usledilo pogoršanje vremena uz grmljavinske pljuskove i lokalne vremenske nepogode.

- Od 5.7. do 8.7. nestabilno uz česte grmljavinske pljuskove, a biće moguće i vremenske nepogode. Manje nestabilnosti na zapadu i samom priobalju Jadrana. Vetar slab do umeren, severni, a u zoni pljuskova na kratko vrlo jak. Dnevni maksimumi od +23 do +29 steeni Celzijusa, na jugu oko +32 što je malo ispod proseka ili oko njega - napisao je Čubrilo i dodao:

- Posle 8.7. se računa na jačanje anticiklona uz stabilizaciju i postepeno otopljenje, ali se do oko 12.7. ne računa na jako visoke temperature. Posle tog datuma ansamble niz ECMWF-a ima signal za moguće jače otopljenje, ali ćemo nešto više o tom mogućem otopljenju znati posle 7.7. kada se datum bude polako približio. Ukoliko bi se i desilo za sada ne deluje da bi se zadržavalo više od 3-5 dana jer globalni faktori u ovom momentu nisu naklonjeni nekim dugotrajnom periodu vrlo toplog vremena.

Meteorolog ističe i da bi početak jula svakao trebalo obeležiti promenljivo vreme bez jako visokih temperatura dok je posle 12.07. moguće jače otopljenje.

- Danas vrlo nestabilno uz grmljavinske pljuskove, a biće uslova i za lokalne nepogode. Svi izneti podaci i procene su rezultat moje obrade i tumačenja numeričkih modela, za zvanične informacije pratite državne prognostičke zavode - poručio je Čubrilo.

