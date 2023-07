OGLASILI SE IZ NARODNE BANKE SRBIJE ZA KURIR: Otkrili da će cene u Srbiji padati narednih meseci! Zna se i šta će POJEFTINITI

U Srbiji će se još neko vreme beležiti rast cena na mesečnom nivou, ali mnogo sporije nego tokom 2022. i prvog kvartala ove godine. Međutim, to ne znači da neće biti brojnih pojedinačnih proizvoda čije će cene i u ovom periodu padati i to će građani već u narednim mesecima moći da vide, poručuju za Kurir iz Narodne banke Srbije (NBS), na čijem je čelu guvernerka Jorgovanka Tabaković.

- Prema projekciji inflacije predstavljenoj u majskom izveštaju o inflaciji (što je trenutno aktuelna projekcija NBS), inflacija će u narednim mesecima nastaviti da opada, još brže u drugoj polovini godine nego u prethodna dva meseca. Međugodišnja inflacija će se, prema toj projekciji, iz meseca u mesec smanjivati za oko jedan procentni poen u proseku, tako da bi krajem godine trebalo da iznosi oko osam odsto. To je polovina u odnosu na njen vrhunac iz marta (16,2 odsto) - naveli su iz NBS.

foto: Shutterstock

- Ostvarenje ove projekcije, kao i uvek, zavisi od realizacije pretpostavki koje iza nje stoje, ali je veoma mala šansa da putanja snažnog opadanja inflacije bude ugrožena. Ovaj put najveći rizik projekcije odnosi se na efekte predstojeće poljoprivredne sezone, naročito imajući u vidu veoma obilne padavine u prethodna dva meseca.

Rizik postoji da zbog velikih padavina i poplava ovosezonski prinos svežeg voća i povrća bude manji od očekivanog, što može uticati na dalji rast cena ove grupe proizvoda ili zadržavanje njihovih cena na već visokim nivoima, iako je uobičajeno da u letnjim mesecima dođe i do njihovog snižavanja. I ovakav scenario ne bi ugrozio opadajuću putanju inflacije, ali bi mogao delimično da uspori njen pad.

Iz NBS objašnjavaju i da merenje inflacije međugodišnjim stopama podrazumeva poređenje opšteg nivoa cena sa cenama iz istog perioda prethodne godine.

- Smanjenje međugodišnje inflacije praktično znači da određeni rast cena i dalje postoji, ali je on sve manji. To se može objasniti i ako se posmatraju mesečne stope inflacije. One će još neko vreme biti pozitivne, odnosno beležiće se rast cena na mesečnom nivou. Međutim, to ne znači da neće biti brojnih pojedinačnih proizvoda čije će cene i u ovom periodu padati i to će građani već u narednim mesecima moći da vide.

Podsećaju i da je eskalacija krize u Ukrajini uticala na globalni rast cena hrane i da su to osetile sve zemlje.

- Teško je očekivati da se u kratkom roku cene hrane mogu vratiti na nivo pre krize. U međuvremenu su porasli brojni troškovi poljoprivrednih proizvođača (poput veštačkih đubriva, pesticida, semena i drugih važnih sirovina). U ekonomskoj teoriji često se može čuti termin rigidnosti cena - to znači da cene određenih proizvoda u inflatornim ciklusima rastu, ali se nakon toga ne vraćaju na prethodni nivo ili se barem ne smanjuju istim tempom kao kada su rasle.

foto: Shutterstock

To može biti slučaj kod cena industrijskih proizvoda i prerađene hrane, zatim raznih usluga. Kod tih kategorija zaustavljanje inflacije znači da cene neće više rasti istim tempom, ali se ne može očekivati ni da će cene brzo padati. Kupovna moć stanovništva se u tom slučaju oporavlja postepenim rastom primanja (podsećamo da i ukupne plate rastu približno stopi inflacije, oko 14-15 odsto).

Ekonomista Aleksandar Stevanović One koji su zaneli s povećanjem cena tržište će naterati da ih koriguju Ekonomista Aleksandar Stevanović kaže za Kurir da NBS najavljuje pad inflacije, odnosno usporavanje rasta cena, što je očekivano jer mi manje-više pratimo evrozonu. foto: kurir tv - Niko ne najavljuje deflaciju, a to je pad opšteg nivoa cena. Stoga možemo očekivati mnogo manji rast cena 2023. nego 2022. godine, sve dok se 2024. ne vratimo na uobičajenih jedan do dva odsto godišnje. Svake godine neke cene imaju sezonske godišnje fluktuacije nagore ili nadole. Sigurno je da cena luka, na primer, neće ostati na ovom nivou. Takođe, tamo gde su se neki proizvođači, provajderi usluga, malo zaneli s povećanjem cena, tržište će ih naterati da ih koriguju.

Ističu i da kod volatilnih kategorija proizvoda, čija je cena sklona bržem menjanju (pre svega u slučaju svežeg voća i povrća i naftnih derivata), i te kako može doći do pada cena.

- To će se, u slučaju barem prosečne poljoprivredne sezone, u narednim mesecima i dešavati kod voća i povrća - njihova cena trebalo bi s novom sezonom da pada. Kod naftnih derivata to se već dešava, pa su njihove cene u junu bile za 10-11 odsto niže nego godinu dana ranije.

Kurir.rs/ A. K.

Bonus video:

05:01 IMA LI KRAJA POSKUPLJENIMA U SRBIJI? Stručnjaci iz PKS i NBS: Cene hrane ostaju visoke, evo kad se očekuje UPOLA MANJA INFLACIJA