PREGOVARAČI: KAKO SA ONIM KO PRETI SAMOUBISTVOM ILI DRŽI TAOCE? Major Danica Mrđa otkriva kako se rešavaju KRIZNE SITUACIJE

Pregovarač je tu da osobi koja želi da izvrši samoubistvo ukaže na prolaznost svega i izbore koje je moguće napraviti jedino ako se ostane u životu, jer život nema alternativu. Važno je uspostavljanje poverenja, što dovodi do iznalaženja zajedničkog rešenja. Tako čuvamo i dostojanstvo i integritet osobe koja je doživela krah i beznađe, veliku tugu, gubitak, bol koji joj izgleda da se jedino ovim načinom može okončati, priča za Kurir major policije Danica Mrđa, glavni koordinator Pregovaračkog tima MUP (PTM).

Danica Mrđa foto: Privatna arhiva

Sedam godina Mrđa koordinira Pregovaračkim timom MUP, koji u najkraćem roku stiže tamo gde je potrebno. A ne samo što treba odmah biti na mestu gde neko preti samoubistvom ili drži taoce već je neophodno i na pravi način prići osobi i menjati pregovaračku strategiju spram situacije.

Pregovarači uspevaju da onoga ko pokuša samoubistvo odvrate od namere foto: Shutterstock

- Način pregovora diktira bezbednosni faktor, mesto i uslovi prilaska vinovniku krizne situacije, kao i druge okolnosti. Svaki način pregovora ima svojih prednosti i mana. U svakom slučaju, ukoliko uspete da ostvarite dobru i pozitivnu komunikaciju, automatski ste na velikom dobitku. Ljudi kod kojih podstaknete pozitivno razmišljanje misle brže i spremniji su na saradnju i rešavanje problema. Pozitivan stav pokreće i pregovarača i mozak njegovog sagovornika - objašnjava Mrđa i dodaje da su članovi tima spremni na to da pregovori traju satima.

Najprirodniji Pregovori licem u lice Pregovori licem u lice su najprirodniji i pružaju najviše mogućnosti, tome se teži kad god je moguće. Nekad je to nemoguće zbog same situacije, a nekad jer osoba to ne želi, odbija kontakt ili insistira na drugom načinu komunikacije, npr. telefonom. Razvojem situacije načini komunikacije se mogu menjati, važno je da je uspostavljeno poverenje između pregovarača i vinovnika. Ljudski kontakt, personalizovani, onaj u kojem nastupate lično, a ne samo kao predstavnik službe bezbednosti, daje brojne prednosti. Telefon se bira kao alternativa, mada treba imati u vidu da je svaki vid uspostavljanja i održavanja kontakta put ka racionalnom zajedničkom rešenju i dostojanstvenom izlasku iz date situacije - objašnjava Mrđa.

Situacije u kojima osoba preti samoubistvom najčešće su veoma su delikatne, zahtevne i neizvesne te traže, ističe Mrđa, veliko strpljenje i veštine.

- Način prilaska i izbor taktike pregovaranja zavise od brojnih faktora same situacije, mesta događaja, okruženja, nivoa rizika, mogućnosti uspostavljanja komunikacije, psihičkog stanja osobe. Važno je uspostaviti kontakt što je pre moguće i saznati šta se dogodilo. Ukoliko pregovarač uspostavi kontakt s licem koje preti samoubistvom, posebnim veštinama komunikacije kojima je obučen, kao i smernicama za pregovore sa osobama koje su u specifičnim emotivnim, psihičkim krizama, dolazi se do uspostavljanja odnosa poverenja između pregovarača i date osobe, što vremenom dovodi do uticaja na ponašanje izvršioca i iznalaženja zajedničkog rešenja - kaže Mrđa i dodaje da je u timu i psiholog, kao i da se sposobnost prepoznavanja tačke gledišta druge strane, obraćanje pažnje na to ljudsko biće, ono što ono oseća i razumevanje načina na koji vidi nastalu situaciju, može postići bez obzira na način pregovora.

Talačke krize karakteriše veliki stres, pritisak i pretnja po živote većeg broja ljudi - i počinilaca i talaca.

Sve jasno Procedura i obuka Procedura angažovanja PTM je jasna, navodi Mrđa, te kad se na teritoriji Grada Beograda ili druge područne policijske uprave iskaže potreba za tim, obaveštava se dežurna služba Komandno-operativnog centra (KOC), koja obaveštava koordinatora PTM i traži saglasnost direktora policije da se tim angažuje. Dogovori pred pregovore foto: MUP Po dobijenoj saglasnosti koordinator odlučuje, shodno potrebama, ko će od pregovarača na teren, o čemu obaveštava direktora policije, rukovodioca akcije na terenu i KOC. Mrđa ističe i da je MUP u proteklom periodu mnogo uložio u program obuke PTM sa specijalnom i posebnim jedinicama MUP, i to na različite teme, počev od otmica, terorističkih akata, iznuda i svih ostalih kriznih situacija u kojima bi navedene jedinice bile angažovane. Vežbe se održavaju na teritoriji čitave Srbije i u njima učestvuju pregovarači iz svih područnih policijskih uprava, kako bi se pripremili i za najzahtevnije zadatke.

- Ovakve situacije obično karakteriše prisustvo jakih policijskih snaga, pa su stres i tenzije veoma izraženi. Stoga je prvi korak spuštanje tenzije, kontrola emocija i smanjenje pretnje po taoce. I ovde je važno što pre uspostaviti kontakt. Život i bezbednost talaca su prioritet, te je i izbor strategije pregovora u službi toga. Naravno, cilj je smanjiti rizik po život svih učesnika krizne situacije, to jest očuvanje života - naglašava Mrđa.

talačka kriza foto: Sonja Spasić

ČINJENICE O PTM - više od 450 angažovanja od formiranja koja su uspešno rešena smirivanjem ili potpunim rešenjem krizne situacije - 30 angažovanja godišnje u proseku od 2017. do 2023. - Danica Mrđa je u PTM od juna 2016. kao koordinator

Iako su profesionalci, i pregovarači su ljudi i moraju da se izbore s kriznom situacijom, ali i samima sobom, jer nekad je u pitanju dete, nekad kolega...

- Svaka situacija u koju su uključena deca ili u kojoj su građani ili kolege bili životno ugroženi najviše se pamte. Ima i slučajeva kad je naizgled sve išlo glatko, a samo mi angažovani znamo šta je sve moglo da se dogodi i kako smo to izbegli. Te situacije nas čine jačim i boljim, i kao pojedince i kao tim. Baš zato se poslednjih godina akcenat stavlja na praktično uvežbavanje, kako bismo bili spremni i sigurni u svim mogućim scenarijima koji nas možda očekuju.

J. S. Spasić