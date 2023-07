SRCE, ZGLOBOVI, KOSTI, OVAKVO VREME PAKAO JE I ZA NERVNE BOLESNIKE: Prognoza od sredine nedelje neće vam se dopasti (FOTO)

BEOGRAD - U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo, ujutru se ponegde očekuje kratkotrajna magla, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod u vremenskoj prognozi.

Vetar će biti slab do umeren, na istoku kratkotrajno i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 14 do 20, najviša dnevna od 27 do 32 stepena Celzijusa.

I u Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće oko 18, najviša dnevna oko 30 stepeni.

Biometeorološka situacija može doprineti pojačanju tegoba kod srčanih bolesnika i nervno labilnih osoba. Promenljivo raspoloženje kao i bolovi u kostima i zglobovima su moguće meteoropatske reakcije.

Temperature jutros u 7 sati

