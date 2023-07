EVO ŠTA DA RADITE AKO STE "ISPOD CRTE" NAKON PRIJEMNOG! Prorektor BU: Višak prijavljenih na 18 fakulteta, ovde je najveća navala!

Na čak 18 fakulteta od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu više je prijavljenih kandidata nego što ima mesta, kandidati će do 10. jula biti obavešteni o konačnim rang-listama fakulteta, a oni koji su se našli "ispod crte" sreću mogu da okušaju u drugom upisnom krugu na fakultetima na kojima je preostalo slobodnih mesta!

Rezultati prijemnih ispita na fakultetima objavljeni su danas, konačne rang-liste biće objavljene do 10. jula, a upis počinje 10. i traje do 14. jula. S obzirom da je na određenim fakultetima bila velika navala pojedini studenti strahuju da su "ispod crte" i pitaju se da li da pauziraju godinu ili da ipak u drugom upisnom roku upišu drugi fakultet.

foto: Shutterstock

Prof. dr Dejan Filipović, prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu, kaže za Kurir da još uvek nema podataka koliko je studenata "ispod crte", te da će se to znati nakon 14. jula kada se završava upis u prvom upisnom krugu.

- Tada ćemo imati podatke koji su studentski programi popunili kvote i gde ima mesta za drugi upisni rok. Može doći do pomeranja, jer se može desiti da neki kandidati odustanu ako su konkurisali na više fakulteta ili možda neko odustane ako nije upisan na budžet. Do 18. jula ćemo imati konačne podatke o broju slobodnih mesta u drugom upisnom krugu - navodi dr Filipović.

prof dr Dejan Filipović foto: Geografski fakultet

Kaže da je nezahvalno bilo šta savetovati kanidate koji nisu upisani na željeni fakultet.

- Zavisi od slučaja do slučaja. Možda ima smisla čekati godinu dana, ali opet ne zna se kakva će konkurencija biti sledeće godine. Možda je ipak savet upisati nešto drugo ili slično, da se krene sa tim, pa će se pokazati da li je to bila dobra odluka ili ne - rekao je sagovornik Kurira.

Kandidati će za drugi (septembarski) upisni rok moći da se prijave 31. avgusta i 1. septembra, dok će se polaganje prijemnog ispita održati 4. i 5. septembra. Rezultati će biti objavljeni do 6. septembra, a konačne rang-liste fakulteta do 11. septembra, dok će se upis obavljati do 14. septembra.

Kandidati će imati šanse i u trećem upisnom roku, prijavljivanje kandidata će biti 18. i 19. septembra, a polaganje prijemnog ispita će se obaviti 20. i 21. septembra. Dok će rezultati biti objavljeni do 22. septembra, a konačne rang-liste najkasnije do 28. septembra.

Činjenice Drugi (septembarski) upisni rok - Prijavljivanje kandidata 31. avgusta i 1. septembra - Polaganje prijemnog ispita 4. i 5. septembra - Objavljivanje rezultata do 6. septembra - Objavljivanje konačnih rang-lista fakulteta do 11. septembra - Upis do 14. septembra, nakon objavljivanja konačne rang-liste

Sagovornik Kurira ističe da je posebno interesantno to što ove godine nije smanjeno interesovanje za fakultete koji su popularni, a koji su podigli cene školarina.

- Dakle, povećanje školarina nije uticalo da se smanji interesovanje na tim fakultetima, opet je najmanje interesovanje za fakultete gde su najniže cene školarina - navodi dr Filipović.

Činjenice Treći (septembarski) upisni rok - Prijavljivanje kandidata 18. i 19. septembra - Polaganje prijemnog ispita 20. i 21. septembra - Objavljivanje rezultata najkasnije 22. septembra - Objavljivanje konačnih rang-lista najkasnije 28. septembra

Kurir.rs/ M. B.