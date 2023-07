EURACTIV SRBIJA PANEL U BRISELU Premijerka Brnabić: "Srbiji je mesto u Evropskoj uniji"

Medijska platforma EURACTIV Srbija organizuje panel diskusiju "Da, ali...": Vizija budućnosti Srbije u EU".

EURACTIV SRBIJA prvi put organizuje panel diskusiju u sedištu EURACTIV-a u Briselu.

Tokom panela, učesnici diskutuju o procesu proširenja EU i pokušaće da odgovore na pitanja: Kakav je napredak Srbije na putu ka članstvu u EU? Zašto uvek postoji princip "Da, ali"? i Šta je sledeće na putu pristupanja Srbije EU?

foto: Euractiv

Današnju panel diskusiju otvrorila je predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić. Ona je nakon uvodnog izlaganja učestvovala i u segmentu koji se zove "Euractive Talks".

Srpska premijerka jedan na jedan razgovarala je sa novinarom Euraktiva, Brajanom Mekgvajerom, a nakon toga počela je panel diskusija u kojoj učestvuju Tanja Miščević, ministarka za evropske integracije, Gert Jan Kupman, generalni direktor za susedstvo i proširenje Evropske unije i Vladimir Bilčik, poslanik Evropskog parlamenta i izvestilac za Republiku Srbiju.

U uvodnom delu, premijerka Srbije, Ana Brnabić istakla je da je pre same diskusije imala niz razgovora o evrointegracijama tokom dana.

1 / 27 Foto: Euractiv, Bogna Więch-Krupska

"Zadovoljstvo mi je što sam ovde, dan je bio sjajan, imala sam sastanke sa predsednikom Evropskog saveta Šarlom Mišelom, komesarom Evropske unije za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varhejijem, komesarom Evropske unije za ekonomiju Paolom Đentilonijem, predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen i sa potpredsednikom Evropske komisije, Marošem Šefčovičem. Prvi strateški prioritet Srbije je Evropska unija, to jest, pristupanje Srbije EU. To je dug, težak i često frustrirajući proces, kako za nas, tako i za EU i države članice. Ove godine obeležavamo 10 godina od kako je počeo proces pristupanja, 2013. godine, kada je doneta odluka o pregovorima sa Srbijom. U međuvremenu, ja sam postala ministarka krajem juna 2017. imala sam tri programa za vladu i u svakom ekspozeu, strateški prioritet je bio pristupanje Srbije EU.

foto: Bogna Więch-Krupska, Euractiv

Pregovori o pristupanju, mehanizmi i tehnike su se dve puta promenili, kazala je premijerka.

"Imali smo 35, otrvorili 22 a zatovorili 2 poglavlja, do sada. Francuska je preporučila novu metodologiju, koju smo usvojili, pa smo počeli da pričamo o klasterima, kako bi građanima bilo lakše da shvate o čemu se pregovara i šta se radi. Sada imamo 6 klastera sve ukupno. Imamo dva klastera koju su otvoreni, i nadamo se još jednom do kraja godine. To je tehnički složen posao", istakla je Brnabić.

foto: Euractiv

Ona je naglasila da proces pristupanja posmatra u smislu tri ključna stuba a to su reforme državne uprave, stub vladavine prava i ekonomija.

"Ovim putem se reformiše društvo i primenjuju evropski standardi. Srbija je najviše napredovala u pogledu trećeg stuba, ekonomije. Mnogo smo uradili na tom polju. Javnu dug 54 posto BDP-a, nezaposlenost nam je ispod 9 posto. Plate u Srbiji polako dostižu neke nivoe EU i u tom pogledu smo izvršili dosta reformi, i dosta napredovali. U pogledu državne uprave i transparentnosti i efikasnosti, u proteklih sedam godina smo takođe uradili dosta toga. Naprarvili smo E upravu i transparentnošću se ujedno borimo i protiv korupcije. U smislu vladavine prava predstoji nam još reformi. Ostaje nam puna implementacija medijske platforme, tu su i osnovne vrednosti, ljudska prava, položaj manjina...Promenili smo ustav, uz pomoć EU i Venecijanske komisije, promenili smo paket pravosudnih zakona, a na pravosuđu je da pokaže da su u službi građana i da su efikasni", rekla je premijerka.

Ona je dalje u uvodnom izlaganju istakla dve ključne stvari koje Srbija mora da ispuni - dugoročnu stabilizaciju u odnosu sa Prištinom, to jest, sporazum o normalizaciji između Beograda i Prištine.

"To je najkomplaksnija stvar koju treba uraditi. Imali smo stalne tenzije, nestabilnost, razne provokacije. Međutim, naša Vlada se trudi da održi mir i stabilnost. Druga stvar je uskladjivanje sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, da uprostim, govorim o pitanju sankcija ruskoj federaciji", pojasnila je ona i dodala:

"Pomeramo repere sa kojima se suočavamo. Sveukupno gledano, ako hoćete da pristupite nekom klubu, taj klub postavlja pravila koja se moraju poštovati. Jedina opcija za održivu i prosperitetnu budućnost Srbije je Srbija u EU. Evropska unija je naš najveći partner, mi smo deo evropske porodice nacija, tu pripadamo i to je najbolji put za Srbiju.

Promene koje sprovodimo dobre su za naše društvo, za naše građane, kompanije...Dakle, dobre su uopšte za društvo, ne samo na našem putu ka EU. Nadam se da nećemo čekati još deset godina i da ćemo pre ili kasnije ući u EU, jer nam je tamo mesto."

(Kurir.rs/Euractiv)