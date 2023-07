ADVOKATI PODIGLI TARIFE: Za prosečne građane PRAVDA POSTAJE NEDOSTIŽNA? Advokat predložio JEDINI VID pristupačnog postizanja cilja

"Skuplja dara nego mera.

Na mnoge oblasti našeg života može da se primeni ova narodna umotvorina. Ali, ako recimo, želite da 'presavijete tabak' i da nekoga tužite ili ako ste primorani da se branite, onda po novom advokatskom tarifniku treba dobro da izračunate da li vam se to uopšte isplati.

Jeste pravda i spora i uslovno rečeno dostižna, ali mora li da bude i ovoliko skupa?

Naime, izgleda da je advokatima dok su gledali cene hrane po marketima sinula ideja da i oni treba da podignu cenu svojih usluga, pa je Advokatska komora drastično podigla cene usluga branilaca i pravnih zastupnika, pravdajući ih opštim poskupljenjima." O ovoj temi razgovarali su voditelji emisije "Puls Srbije" sa gostom, advokatom Markom Kovačem.

Dao je mišljenje o činjenici da je najskuplji izlazak pred sud u krivičnim predmetima sada neverovatnih hiljadu evra, odnosno 117.000 dinara!

Kovač pretpostavlja da je advokatska komora menjala tarifu u skladu sa svim ostalim promenama od početka rata u Ukrajini.

- Smatram da je to opravdano, jer advokati nisu 12 godina menjali svoje tarife. Zastupanje stranaka na sudu se naplaćuje prema advokatskoj tarifi i može da umanji cene i to najviše za 50 odsto od cene - započeo je razgovor Kovač.

"Ono što prosečnog Srbina, ipak, više zanima - su parnice."

Podnošenje podneska u parničnim sporovima koštalo je 16.500 dinara, a po novom je to sada više od 24.000 dinara. Žalba umesto 33.000 sada košta skoro 50.000 dinara.

Cena od hiljadu evra, koja je navedena, odnosi se na zastupanje u krivičnoj parnici, za koju je propisana kazna od 30 do 40 godina, ističe Kovač.

- Nisu svi advokati dovoljno stručno spremni i iskusni da brane ljude koji se terete za doživotnu kaznu. Sa time se bave najiskusniji advokati i oni koji su došli na preporuku. Nećete naći slučaj da neki mlad advokat dobije ovakav slučaj. Advokatska tarifa propisuje veće cene za zastupanje u krivičnim stvarima, jer se radi o nečijoj slobodi - rekao je.

Kako neko sa prosečnom platom da izađe na kraj sa ovim cenama?

Kovač je ispravio gore navedene tarife, sledećom izjavom:

- Najniža tarifa za sporove malih vrednosti je 9.000. Njih pokreću javno komunalna preduzeća... To su sporovi čija je vrednost do 40.000 dinara. Advokatska tarifa se formira prema vrednosti predmeta spora. Tako je bilo ranije, tako je i danas - kazao je Kovač.

Ranije je bilo prva granica 750.000, i on navodi da se advokat plaćao isto za taj slučaj i neki petostruko manji iznos.

- Tačno je da je advokat danas skuplji, ali opet ponavljam, 11 godina nisu promenjene cene. Vreme je bilo, a stvar je debate, da li su podignute dovoljno, ili nisu - smatra sagovornik voditelja emisije.

"Često se dešava da neko u suđenje bude takoreći uvučen ne svojom krivicom."

Da li se stranka koja dobije spor amnestira svih ovih troškova i kako se na kraju određuje ko plaća šta u sporu? - zanima voditelja Miloša Anđelkovića.

- Sud u okviru svoje presude dosuđuje parnične troškove stranci koja je uspela u sporu. Taj dužnik je, osim glavne stvari, dužan da plati sve parnične troškove koje sam imao u angažovanju svog advokata. Kada dolazi do tog slučaja dužnik, onaj koji vas je oštetio, dužan je sve da plati, kada je krajnji ishod pozitivan - objasnio je Kovač.

Njegovo parnično iskustvo kaže da neki sporovi mogu trajati godinama, a da, usled preopterećenosti sudova i u nedostatku sudija, stvari traju mnogo duže nego što stranke to očekuju.

- U svakoj zgradi suda u Beogradu, i bilo gde u Srbiji, postoji plakat gde piše predlažemo da se spor reši medijacijom. Sudovi su pretrpani predmetima, ročišta se zakazuju dva, tri puta godišnje. Sudija nemamo dovoljno. Mi dolazimo na ročišta gde nas čeka obaveštenje da će se suđenje odložiti jer nije imenovan sudija u predmetu. Šta podrazumeva medijacija? I jedna i druga strana nešto dobija i nešto gubi i daleko je jeftinije - predlaže Kovač.

Dao je primer.

- Stranka dođe u kancelariju da nekog tuži, a činjenice koje ima nisu stoprocentne. Mi kao advokati smo dužni da predložimo medijaciju, i to je da se kontkatira suprotna strana i da se sedne za pregovarački sto. Najčešće to su porodični sporovi...Kod te tekovine mnogo toga je sporno, šta su stekli u toku bračne zajednice, i sve se to reflektuje i na njihovu decu. U tom slučaju stranke ne plaćaju advokatske troškove za sudske takse i advokate, i to je ogromna ušteda i vremena i energije i novca - predložio je Kovač.

