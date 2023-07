AKO PLANIRATE SEZONSKI RAD U HRVATSKOJ ILI CRNOJ GORI, OVO MORATE DA ZNATE! Marinković otkrio: Postoji razlog zašto dovode Srbe

Letnja sezona donosi različite perspektive za građane Srbije, neki biraju odmor na moru, dok drugi koriste priliku da pronađu sezonski posao izvan zemlje. Mnogi sezonci odlaze na morske destinacije poput Grčke, Crne Gore i Hrvatske u potrazi za radom i dodatnom zaradom.

Jedan od zadovoljnih sezonaca je Vitomir Marinković iz Pirota, koji trenutno obavlja funkciju šefa konobara u resortu Portonovi u Herceg Novom. On je gostovao u jutarnjem programu gde je podelio svoje iskustvo rada na morskim destinacijama.

Marinković je objasnio da većina radnika u ugostiteljstvu odlazi na primorje preko "headhunting" agencija koje su ili u stranom vlasništvu ili su pozicionirane u Srbiji. Ove agencije obavljaju intervjue već ranije, ponekad već u martu ili aprilu, za početak rada u maju i junu. Međutim, sada se proces selekcije radne snage vrši čak i u decembru. To je posledica nedostatka kadrova u ugostiteljstvu kako u Srbiji, tako i na odredištima. Marinković je istakao da se postavlja pitanje zašto ugostiteljski radnici iz Hrvatske ne rade u svojoj zemlji, već odlaze u Austriju i Nemačku, dok se u Hrvatsku često dovode radnici iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Severne Makedonije.

Kada je reč o zaradi, Marinković je istakao da je percepcija da se u inostranstvu više zarađuje diskutabilna.

- Kažu "tamo se više zarađuje". To je diskutabilno jer kada potpisujete neki ugovor o radu tamo on je na 10 sati. Kada imamo 25 do 26 radnih dana to je oko 250 do 260 radnih sati što je 5% procenata više nego što radnik u ugostiteljstvu potpisuje ovde. Što znači da kada ovde imate platu od 800 evra, to je isto kao kada tamo imate platu od 1.000 evra zato što radite 20% više. Takođe odsustvo od kuće i svojih bliskih prijatelja ima svoju neku cenu. Smešajni uslovi za ugostiteljske radnike nisu baš na najboljem nivou. Postoje pozicije u ugostiteljskim objektima, naravno mislim na te neke više, gde imaju bolje uslove i nemaju problema. Međutim, ti radnici koji rade na nekim nižim poslovima se često susreću sa problemima i tim lošim smeštajem. Naši pokazatelji su ako govorimo o tim nekim srednjim radnicima poput konobara, šankera, pomoćnim kuvarima, da od 5 kojih odu samo 1 ponovo ide tamo - rekao je Marinković.

Marinković je naglasio da napuštanje poslodavca usred sezone može imati negativne posledice na kredibilitet i mogućnost zadržavanja posla. On je istakao da je važno graditi imidž i karijeru kod poslodavca tokom godina, a napuštanjem poslodavca u sred sezone se izlaže riziku neizvesnosti i mogućem gubitku posla.

