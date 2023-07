"TADA JE BILO JASNO DA NEMCI GUBE" Eksperti o oslobođenju Beograda: Srbija im bila ključna teritorija, EVO KO JE BIO NAŠ STRATEG!

Jedan od malobrojnih živih učesnika bitke za oslobođenje Beograda, jedne od najvećih i najznačajnijih bitaka na Balkanu u Drugom svetskom ratu, Ljubiša Antonijević, pukovnik avijacije u penziji, dao je eksluzivni intervjuu za današnje štampano izdanje Kurira.

Antonijević je do detalja opisao kako je njegova brigada oktobra 1944. stigla od Avale do Kalemegdana gde je proglašena pobeda nad okupatorom.

foto: Privatna Arhiva, Wikipedia

On je tada imao 17 godina, ali i danas se seća mnogih detalja borbe koja je tokom Drugog svetskog rata pod nazivom "Beogradska operacija" u srpskoj prestonici vođena od 12. do 20.oktobra 1944.godine.

Upravo ovim povodom, gosti jutarnjeg programa Kurir televizije su istoričari, Nebojša Damnjanović i dr Miloje Pršić.

Damjanović je prvo napomenuo brojnost, pa je rekao da okupator (Nemačka) nije bila nadmoćnija od nas:

- Nisu bili nadmoćniji. Kada kažete 'naše' vojska, onda se obavezno tu računaju i Sovjeti. Bez toga se ne može razumeti, ta istinski velika "Beogradska operacija", to je ustvari bitka za oslobođenje Srbije. Na leto te 1944. godine, saveznici razvijaju velike ofanzive. Sovjetska vojska stiže pred početak avgusta u Varšavu, ukolliko sagledamo kartu Evrope, tada je još bilo jasno da Nemačka gubi rat. Oslobođene su sovjetske snage, a poražene nemačke i rumunske.

00:54 TADA JE BILO JASNO DA NEMAČKA GUBI Stručnjaci o oslobođenju Beograda: Srbija im bila ključna teritorija, BILI SMO NADMOĆNIJI?!

Prić je napomenuo da je Srbija bila ključna teritorija:

- U kontekstu dok su razmišljali o operacijama koja se vode u okviru priobalja, treba razmišljati da je Srbija ključna teritorija za Nemce i za partizanske jedinice. Inače, na teritoriji Donbasa, nakon Kurske bitke, na prostoru Donbasa i Zaporožja, tu je slomljena kičma oružanim snagama nemačke. Tu je bila višemesečna borba sa enormalnim gubicima nemačkih oružanih snaga.

- Prirodno kako se Nemci grupišu prema istoku Jugoslavije, Partizani su ojačali u Bosni, gde su inače bili jaki. To je jak pokret, disciplinovan, rukovođen iz jednog centra. S obzirom na to da Tito nije bio tu, kao strateg operacije najčešće se spominje Peko Dapčević. To je interesantna priča. Vodilo se o svemu računa. Neko bi dao Srbinu iz Srbije (Koča Popović) tu zaslugu, ali ne, odabran je čovek iz Crne Gore, a i ostala je pesma o Dapčeviću.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs