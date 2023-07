Šta je zajedničko Pierluigiju Collini, Borisu Jokiću i direktoru Googlea?

Centralno mesto za razmenu ideja i iskustava, aktuelne teme, upoznavanje sa najnovijim trendovima kreativnih industrija i najbolju zabavu i ove godine će krajem septembra biti nezaobilazni Weekend Media Festival. Najiščekivaniji festival godine okupiće zaljubljenike u medije, odnose s javnošću, oglašavanje i srodne kreativne industrije od 21. do 24. septembra na dobro poznatom mestu stare Fabrike duvana Rovinj. Panel diskusije, predavanja, intervjui, radionice i zabava sastavni su deo bogatog programa kojim Weekend svake godine privlači na hiljade učesnika, posetilaca i gostiju iz regiona i sveta koji uživaju u prirodnim lepotama i bogatstvu sadržaja najposećenije turističke destinacije na Jadranu. Tako je upravo Weekend u poslednjih 16 godina dao značajan doprinos u transformaciji grada Rovinj u 'it mesto' koje vrvi od kreativaca i njihove zarazne energije.

foto: Promo

Bogat program koji čine savršena kombinacija aktuelnih tema, zanimljivosti, kvalitetnog druženja u opuštenoj atmosferi i zabave, recept su koji Weekend Media Festival svake godine učini najboljim festivalom u regionu, na kom se razmenjuju tehnološke, medijske, marketinške, kao i teme društvenih mreža i muzičkih trendova. Poseban naglasak je na atraktivnim, kreativnim i pametnim gostima, najjačim imenima iz niza industrija koji dodatno privlače kreativce sa svih strana. Tako su među onima koje posebno pamtimo gostovanje jednog od najpoznatijih fudbalskih sudija svih vremena, legendarnog Pierluigija Colline, kao i najtrofejnijeg trenera hrvatske fudbalske reprezentacije, Zlatka Dalića. Iskustvo stvaranja u kreativnoj i oglašivačkoj industriji na Weekendu je podelio i Eric Schoeffler, jedan od najcenjenijih kreativnih direktora u Evropi, ali i medijski stručnjak Andrew Keen, poznat kao veliki kritičar interneta koji smatra da se ova mreža koristi za najniže strasti. U dosadašnjim izdanjima festivala Weekend publika je uživala i u predavanju Christiana Hernandez Gallarda, direktora novih tržišta u Google-u, kao i u inspirativnim pričama predstavnika nekih od naistaknutijih svetskih firmi poput Facebooka, Twittera, Ubera, ali i ključnih medijskih globalnih kuća kao što su The Financial Times, The New York Times i The Sunday Times. Naravno, svake godine sadržaj festivala obogaćuju raznovrsni kulturni sadržaji, umetničke instalacije i muzički nastupi koji obogaćuju ponudu Rovinja, pretvarajući grad u pravu pozornicu za kreativnost i inovaciju.

foto: Promo

Najprepoznatljivija komunikacijska konferencija u regionu tako s godinama postaje sve privlačnija svim generacijama i predstavlja mesto nadahnuća, sticanja novih znanja, networkinga i zabave, ali i odličnog završetka letnjeg stanja uma i odvažnog ulaska u jesen.

foto: Promo

A hoće li Weekend16 ove godine ponovno podići već ionako visoko postavljenu lestvicu očekivanja?

Osigurajte svoje mesto i uverite se sami!

