"OVE LEŽALJKE NISU ZA SRBE" Turistkinja iz Srbije doživela šok na plaži u Grčkoj: Potrošili smo gomilu novca, a oni... NIJE JEDINA

Grčka je jedna od omiljenih destinacija za turiste iz Srbije, koji su oduševljeni prelepim plažama i gostoprimstvom. O cenama i poskupljenjima se nešto češće govori u poslednje vreme, a neki su doživeli i neprijatnosti.

Nedavno smo pisali o pokušaju krađe auta sa kojim se sureo turista iz Srbije, a sada je neprijatnost doživela i jedna žena na plaži.

Naime, kako je objavila na društvenoj mreži Fejsbuk, u grupi Grčka info, nije mogla da dobije ležaljke jer su joj, kako navodi, rekli da "lažaljke nisu za ljude iz Srbije."

foto: screenshot

Kao što sam ih do sad hvalila sada moram da uputim ogromnu kritiku na "poumbas canteen". Kažu nije moguće rezervisati ležaljke, a već dva dana kada dođemo kažu da su ležaljke rezervisane. Danas kada smo mu rekli kako su rezervisane kada ste rekli da ne primate rezervacije, dobili smo odgovor "theese sunbeds are not for people from Serbia" (ove ležaljke nisu za ljude iz Srbije) . A onda i predlog da možemo od trećeg reda na dalje.. Znači, plaćali smo ležaljke 20 evra, plus obavezne konzumacije 10 evra po osobi, što je ok, ali takav odnos prema Srbima prvi put ovde doživesmo.. i naravno promenismo plažu odmah.. Veliki, ogroman minus", napisala je ova turistkinja iz Srbije.

Ono što se iz ove objave može još saznati, sudeći po komentarima, jeste da ovo nije prvi slučaj da su turisti iz Srbije doživeli ovakvu neprijatnost.

"Bili smo u ovom beach baru pre par dana i rečeno nam je da ne rade rezervacije, a onda kada dođete i vidite slobodno mesto kažu da je rezervisano…Nisu korektni prema Srbima i to se baš primeti.. Takođe, išli smo do Leuki ammos beach bar i tamo nam je rečeno da dodatno platimo za dete što je ok, ali kada sam pitala da li dete dobija svoju ležaljku na ulazu su mi rekli možda, nisu sigurni. A onda kada smo ušli je neki lik dotrčao i rekao konobaru da nas smesti u drugi red, da ne možemo u prvi. Naravno da smo se okrenuli i otišli. Pritom, ulaz u vodu je pun klizavog kamenja tako da baš i nije idealno posebno za malu decu", jedan je od komentara ispod ove objave.

Neprijatno iskustvo je nekoliko puta doživela još jedna turistkinja.

"Na žalost doživeli smo to isto nekoliko puta, najgori su bili prema nama na Zakintosu, sa predrasudama su, a mi potrošili gomilu novca na ostrvu. Čak su nas i iz autobusa izbacili jer smo Srbi", tvrdi druga članica ove grupe.

"Ja sam imala na Zakintosu neprijatno iskustvo sa vlasnikom restorana na plaži u Laganasu, doduše, bilo je davne 2008. godine ali sam htela da poručim ribu i zamolila ga da mi on preporuči koja nema puno sitnih kostiju a on me je prvo pitao odakle sam, ja kazem iz Srbije i on je meni na to rekao, "Uh, mislim da ce to biti skupo za vas". Ja u šoku, odgovorim drsko, odakle mu pravo na takav komentar uopšte i otkud on zna šta je za mene skupo, a šta ne...Hoću da kažem da su generalno navikli na engleze kao turiste, realno imaju veću plativnu moć ali to ne daje za pravo da takav komentar imaju u bilo kom smislu za bilo koga jer nije ni profesionalno ni normalno praviti takvu diskriminaciju", objasnila je ona.

Većina se složila da je ovo diskriminacija i osudila postupak konobara, dok ima i onih koji su se pitali da li je realno da su ležaljke plaćali 20 evra.

"Da li je realno da bi vi plaćali 20 evra plus da vas neko uslovljava koliko para da potrošite", "Za takvu diskriminaciju samo prijava. Ma taman mi preseo taj odmor, bez prijave ne bi prošao", "Zato peškir i na pesak, nema diskriminacije", komentarisali su drugi.

(Kurir.rs)