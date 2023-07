POSLANICI SA BRITANSKIM PARLAMENTARCIMA: Razočarani smo zbog neistina Ališe Kerns

Poslanici vladajuće koalicije razgovarali su danas sa delegacijom parlamenta Ujedinjenog Kraljevstva i na sastanku ih upoznali sa aktuelnom situacijom na Kosovu i Metohiji. Poslanik Socijalističke partije Srbije Dejan Radenković naglasio je gostima iz Velike Britanije da je posebno ugrožena bezbednost Srba na KiM.

- Srbija je u mnogim istorijskim momentima imala važan ili presudan oslonac na Ostrvu i nadam se da ćemo i u budućnosti imati obostrano korisne aktivnosti. Želeo bih danas da vam ukažem na neke, po mom mišljenju, presudne momente, kada je u pitanju uspostavljanje mira na Kosovu i Metohiji. Jasno mi je da se politika Vlade Velike Britanije svodi na podršku nezavisnom Kosovu, ali u protekle dve decenije, a posebno u minulih godinu dana, stanje na KiM iz dana u dan postaje sve zapaljivije. Na udaru je bezbednost srpskog stanovništva, kako na severu, tako i u enklavama na KiM. Svakodnevni pritisci, hapšenja, objavljivanje spiskova Srba koji će biti uhapšeni, objavljivanje kosovskog premijera i ministara da postoje tajni spiskovi za hapšenje su u funkciji zastrašivanja srpskog stanovništva, sa ciljem etničkog čišćenja - poru;io je Radenković i dodao:

foto: Skupština Srbije

- Zamolio bih vas da u parlamentu zatražite od britanske vojske, koja je deo KFOR, da preduzme sve mere iz svog mandata i zaštiti srpsko stanovništvo od albanskih ekstremista - rekao je Radenković britanskim parlamentarcima. On je obavestio delegaciju Ujedinjenog Kraljevstva i o lobiranju albanskih ekstremista u britanskim medijima, ali i u parlamentu Velike Britanije. - Najnoviji slučaj poslanice Ališe Kerns koja je, u raspravi o godišnjici zločina u Srebrenici, iznela niz optužbi protiv Srpske pravoslavne crkve na KiM. Ona tvrdi da SPC švercuje oružje i da to radi kolima hitne pomoći. Svi znamo za informacije da je KFOR to demantovao i da ne mogu mnogo da utiču na ovaj klasični spin. Za nas je neverovatno da je takav spin pokrenut u britanskom parlamentu. A cilj te dezinformacije je da se iskompromituje SPC koja je najvažniji oslonac opstanka Srba na KiM, ali i institucija koja na Kosovu opstaje vekovima.

Uz podsećanje da na KiM ima 1.500 hrišćanskih bogomolja, od kojih mnoge iz 12, 13. i 14. veka, ovaj poslanik je ocenio da je ovakav napad na SPC atak na srpsku tradiciju i na opstanak Srba na KiM.

foto: Skupština Srbije

- On ima za cilj da opravda represiju kosovske policije prema Srbima usmerenu na zastrašivanje srpskog stanovništva sa ciljem etničkog čišćenja. Mogao bih da razumem da je to spin iz tabloida, ali da se takva neistina širi iz parlamenta jedne od najdemokratskijih zemalja sveta, to ne mogu da shvatim. I zato vas molim da nađete načina i prenesete u parlamentu naše razočaranje zbog ovakvih neistina - apelovao je Radenković na članove delegacije britanskog parlamenta.

Kurir.rs