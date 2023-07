TRAGIČAN KRAJ POTRAGE: Telo Jasmine koja je nestala u Kosovskoj Mitrovici pronađeno u Ibru!

Jasmina Petrović (49) koja je 5. jula nestala u Kosovskoj Mitrovici, kako se nezvanično saznaje pornađena je mrtva. Njeno telo je navodno pronađeno u reci Ibar. Ova vest se pojavila na društvenim mrežama.

Ona je tog 5. jula poslednji put viđena je kod mosta kod Rudara, oko 08:30 sati, nakon čega joj se izgubio svaki trag.

"Čula sam kad je izašla, ali bila sam u sobi, pomislila sam da će do ispred kuće. Onda je nije bilo, a bilo je u planu da ode u kupovinu neke garderobe. To je sinoć pričala: 'Da odem da kupim neke majice, nemam za leto'. To je bilo to. Sela je u taksi i da je on doveo do rudaračkog mosta. Tu je rekla: 'Stani mi tu' i izašla. Posle toga na mostu i više nigde nije viđena", ispričala je njena snaja posle njenog nestanka.

Ona je dodala da je Jasmina bila na odmoru, i da radi kao medicinska sestra.

