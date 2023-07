HAOS NA GRANICAMA: Tokom noći iz Mađarske u Srbiju ušlo 12.000 putnika! Horgoš radi punim kapacitetom, evo koliko se čeka

Počinje sezona godišnjih odmora zbog čega se povećava broj vozila na auto-putevima i graničnim prelazima. Iz Mađarske u Srbiju tokom noći ušlo 12.000 putnika.

Granični prelaz Horgoš radi punim kapacitetom, ali se na izlaz iz Mađarske čeka između 60 i 90 minuta. Tokom cele noći je na graničnom prelazu Horgoš bio ogroman priliv vozila na ulazu u zemlju, javlja reporter RTS-a.

Svih osam ulaznih traka za putnička vozila je otvoreno, kao i deveta za autobuse.

U proteklih 12 sati u Srbiju je ušlo 12.000 putnika u 3.500 putničkih vozila i 45 autobusa. Za izlaz iz Mađarske, na graničnom prelazu Reske, čeka se između 60 i 90 minuta. Zbog toga se preporučuju alternativni prelazi, kojih ima devet.

Tokom sezone, do septembra, granični prelaz Bajmok radiće od sedam časova do ponoći, dok će granični prelaz Bački Vinogradi raditi od 7 do 22 časa.

Prema informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnom prelazu Gradina na izlazu se čeka 90 minuta, na Preševu na izlazu 60 minuta.

Putnička vozila stoje duže nego teretnjaci

Sezona putovanja i godišnjih odmora u dane vikenda donosi veći broj vozila na autoputevima i glavnim putnim pravcima, kada su zadržavanja na graničnim prelazima i najduža, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije.

Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije Republike Srbije, na putničkim terminalima na graničnom prelazu Gradina na izlazu se čeka 90 minuta, na Preševu na izlazu 60 minuta, , dok se na Horgošu na putničkim terminalima na ulazu čeka od 30 do 60 minuta. Treba uračunati i vreme na mađarskoj strani.

Međugranični prostor je u velikoj meri popunjen, pa se stvaraju kolone vozila. Teretna vozila na graničnom prelazu Batrovci na izlazu čekaju 60 minuta.

