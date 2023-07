TOPLOTNI TALAS LUCIFER STIGAO U SRBIJU, A TEMPERATURA NI NOĆU NEĆE BITI ISPOD 20 STEPENI: Evo kako lakše da podnesemo vrućine

u sredu i četvrtak do 40 stepeni

U Srbiji danas toplo sa temperaturom do 34 stepena, a od 16. do 20 . jula očekuju nas visoke temperature od 35 do 40 stepeni Celzijusa, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

- Najniža temperatura biće od 11 do 19 stepeni, a najviša 34. U Beogradu sunčano sa slabim do umerenim vetrom zapadnih smerova i temperaturom od oko 19 do 34. U Srbiji će ove sedmice biti sunčano i toplo, a pljuskovi sa grmljavinom mogući su u četvrtak posle podne, uveče i noću, naročito na severu.

U Beogradu u narednih sedam dana sunčano, a najtoplije biće u sredu i četvrtak, sa temperaturom od 36 do 38 stepeni. U četvrtak uveče mogući su pljuskovi s grmljavinom - navodi RHMZ i dodaje da se u sedmici od 16. do 20. jula očekuju temperature od 35 do 40 stepeni i u velikim gradovima tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 stepeni.

Visoke temperature mogu negativno uticati na zdravlje, te lekari upozoravaju da bi se trebalo kloniti vrućine koliko god je to moguće u najtoplijem delu dana, od 11 do 17 sati.

Doktori savetuju da su na visokim temperaturama prvi na udaru krvni sudovi, jer se šire, a kao posledica toga može doći do pada krvnog pritiska, što može biti prečica za infarkt i šlog. Ipak, gde god da boravite, sa sobom uvek morate imati flašicu vode.

Važno je zaštititi se i od sunčanice i UV zračenja tako što ćete pre svakog izlaska naneti kremu sa zaštitnim faktorom, nositi šešir sa širokim obodom ili kačket i naočare za sunce. Trebalo bi nositi laganu odeću od prirodnih materijala, poput lana i pamuka svetlih boja, koje reflektuju sunčeve zrake i omogućavaju da koža slobodno diše.

Saveti kako se ponašati na vrućini Izbegavajte izlaske na sunce u najtoplijem delu dana, od 11 do 17 h

Obavezno sa sobom nosite flašicu vode

Pre izlaska na sunce namazati kremu sa zaštitnim faktorom

Nosite šešir ili kačket i naočare za sunce

Nosite udobnu odeću od prirodnih materijala, svetlijih boja

Unosite što više tečnosti

Izbegavati alkohol, energetska pića, napitke na bazi kofeina

Jesti hranu koja sadrži manje masnoća, poput ribe, povrća, voća

Zaštitite prostorije od sunčevih zraka

Klima-uređaj podesiti da razlika između spoljašnje i unutrašnje temperature ne bude više od sedam stepeni

Ne ostavljajte decu i ljubimce u automobilu

Pored svega ovoga, unos tečnosti je takođe bitan, zato treba što više unositi negaziranu vodu i napitke koji sadrže minerale, zatim čaj, ceđene sokove i limunadu. Iako je kafa omiljeni napitak, tokom vrelih dana bi je trebalo izbegavati jer je diuretik i podstiče izlučivanje tečnosti iz organizma, što može dovesti do dehidratacije.

