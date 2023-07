DAČIĆ ZA KURIR: Kurti pokazuje da je jedina pretnja miru na KiM! Na Gervalinu aroganciju oštro odgovorile EU i SAD!

Uprkos kaznenim merama EU, prištinske vlasti nastavljaju još opasnije da prete miru na Kosovu i Metohiji. Osim što to radi na terenu, ugrožavajući bezbednost tamošnjim Srbima i sve prljavijim napadima na Srpsku pravoslavnu crkvu, Priština i na međunarodnom planu na sve načine minira pokušaje EU i SAD da dovedu do deeskalacije situacije, pa čak i otvoreno urušava kredibilitet Brisela.

Populizam i nacionalizam

Nastup šefice kosovske diplomatije Donike Gervale na Dubrovačkom forumu pokazao je svu aroganciju aktuelnih vlasti u Prištini. Njena izjava da je EU "tigar od papira" u bezbednosnom smislu i da bez SAD i NATO nije u stanju da obezbedi mir u Evropi naišla je na burne reakcije. Tako je specijalni izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijel Eskobar ekspresno negirao takvu ocenu i upozorio da se ne ide napred s populizmom i nacionalizmom.

foto: Beta Ognjen Stevanović, AP / Vadim Ghirda

- Sve pozitivno što se desilo u poslednjoj generaciji potiče od američko-evropske saradnje... Razlika je u tome što su zemlje koje su u NATO i koje su napredovale prevazišle izazov etničkog rivalstva... u odnosu na one koje i dalje imaju vođstvo koje veruje da su populizam, nacionalizam, etničko rivalstvo put napred, a oni su ti koji imaju najviše izazova - izjavio je Eskobar na Dubrovačkom forumu.

I specijalni izaslanik EU za dijalog Miroslav Lajčak reagovao je na Gervaline reči i podsetio je da je EU najuspešnija unija država i san zemalja koje kucaju na vrata tog bloka.

Šef srpske diplomatije Ivica Dačić kaže za Kurir da je arogancija Prištine dostigla neverovatne razmere i da to sada mogu jasno da vide i oni koji sve vreme drže stranu Kosovu.

foto: EPA/Andrej Cukić

- Srbija je odavno upozoravala na opasne zamke Kurtija. On je piroman Balkana, sanja o tome da izazove rat, ali ne može on biti jači od međunarodne zajednice, ne budimo naivni. Ta arogancija koju je Gervala demonstrirala prema EU je samo dokaz da Priština mora još jače da se zauzda ako se želi očuvati mir. Kurtijev cilj je da protera Srbe sa KiM, naročito sa severa, i da time reši to pitanje. Srbija to svakako neće dozvoliti i na svakom koraku pokazuje da joj je stalo do mira - naglasio je Dačić.

Provokacije sve veće

Istoričar Predrag Marković upozorava da je situacija na ivici tragedije, jer kosovski premijer Aljbin Kurti, pokušajem kriminalizacije SPC i srpskog sistema zdravstva na Kosovu, podiže lestvicu provokacija i u tome nema ko da ga zaustavi.

foto: Kurir

- Kurti sve to sistematski radi, sledeći korak je verovatno da pretresaju bolesnike u kolima Hitne pomoći i skidaju mantije popovima. Sve što se dešava, uključujući i poslednje napade na SPC i zdravstvo, poruka je Srbima: Idite sa Kosova, nije vam mesto ovde. Kurti povećava nivo provokacija i u tome nema ko da ga zaustavi. Situacija je na ivici tragedije. Mi se uzdamo u Kvintu, a nisam siguran da oni mogu da ga obuzdaju - izjavio je Marković za Kosovo onlajn.

Predsednik Komisije za nestale Vlade Srbije Veljko Odalović smatra da je potpuno jasno da Kurti priželjkuje sukob i da svoju šansu vidi u tome da se Srbija sukobi s Kforom.

foto: Nataša Milenković

- Ovo što on radi u svom avanturizmu prema severu KiM, kao i gde je kraj njegovom ludilu, to je ono što nas sve brine - rekao je Odalović za TV Pink.

Iz opozicije pršte osude Gervaline izjave Neodgovorna megalomanija i neznanje foto: EPA/Valdrin Xhemaj Osude na račun Kurtija nastavljaju da se nižu i u Prištini, pa iz opozicionih redova stižu poruke da je reč o neodgovornoj izjavi, te da takva diplomatija vodi u direktan sukob s međunarodnom zajednicom. Potpredsednica DPK Vljora Čitaku okarakterisala je Gervalin stav kao neodgovornost pomešanu s "megalomanijom i neznanjem". Portparol DSK Sibel Haljimi je rekla da je Gervala "uronjena u iluzorne poglede na paralelni svet" i da je dobila zasluženi odgovor od američkog i evropskog izaslanika. Šef poslaničke grupe ABK Besnik Tahiri ocenio je da niko nije očekivao da će Kosovo pasti na takav nivo da zauzme kurs uvrede i direktnog sudara sa Zapadom. Bivši gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti javno je upitao šta je Kosovo bez EU i SAD, ako je EU bez SAD tigar od papira.

Posledice sankcija EU Šteta za Kosovo više od 500 miliona evra Predsednik Kosovske poslovne alijanse Agim Šahini izjavio je da će Kosovo, zbog nepreduzimanja koraka za deeskalaciju na severu i kaznenih mera EU, izgubiti do kraja godine oko 500 miliona evra podrške. - To su mere koje ćemo osetiti ako se nastave do kraja godine, svako od nas, posebno privrednici proizvođači i izvoznici. Šteta može biti preko 500 miliona evra i ovo je verovatno najveća šteta koja se može učiniti Kosovu u ovoj situaciji - upozorio je on, prenosi portal Reporteri.

Kurir.rs