TO JE GOVOR MRŽNJE PROTIV SRBIJE ZA STVARI KOJE JEDINO MOŽETE PRIPISATI SVOJIM SAVEZNICIMA: Premijerka Brnabić odgovorila Rotu

Premijerka Ana Brnabić odgovorila je na svom Tviter nalogu Mihaelu Rotu, predsedniku spoljnopolitičkog odbora nemačkog Bundestaga, nakon njegovih napada na Srbiju i predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

- Dragi gospodine Rot, vaš tvit je tipičan primer takozvane politike "optužbi u ogledalu (AiM)". Po definiciji, AiM je tehnika podsticanja govora mržnje u kojoj neko lažno pripisuje svojim protivnicima namere koje ima prema sebi. Vi u suštini optužujete predsednika Aleksandra Vučića za nacionalizam i mržnju, iako je on bio prvi premijer Srbije koji je ugostio premijera Albanije u poslednjih 68 godina i javno pozvao na „istorijsko pomirenje“ između Srba i Albanaca. To je samo jedna od mnogih stvari koje je uradio u poslednjih 10 godina - napisala je Ana Brnabić i dodala:

foto: Printscreen YouTube/24vesti.mk

- Istovremeno, pozivate EU i SAD da kazne Srbiju („preoblikuju strategiju prema Srbiji“). Zašto? Zato što smo implementirali Briselski sporazum? Zato što smo podržali regionalnu saradnju (izgradili smo autoput do Severne Makedonije, gradimo do Tirane i Sarajeva, donirali smo vakcine...)? To govorite dok sve vreme podržavate Aljbina Kurtija, koji je zapravo stvorio poslednji geto u Evropi u kome se na ljude može pucati, mogu se hapsiti, mučiti i zabranjivati im se pravo glasa, samo zato što su Srbi. Kurtija, koji je u Berlinu rekao da Briselski sporazum ne postoji. Dakle, opet, ono što radite je zapravo govor mržnje protiv Srbije za stvari koje samo i jedino možete pripisati svojim saveznicima. Politika optužbi u ogledalu. Ja (svim srcem) verujem da to niste nameravali da uradite, ali ste upravo to uradili.

