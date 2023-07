BABI I DEDI PROPALO LETOVANJE! KOMŠIJE ORGIJAJU DO ZORE: Od ponoći do 5 ujutru udaraju granate, federi urliču, a ČINI MI SE...

Jedan stariji bračni par iz Srbije već noćima ne može da spava na letovanju i Grčkoj, jer komšije imaju glasne odnose!

Naime, ova gospođa požalila se na društvenim mrežama i zatražila savet.

- Suprug i ja imamo šezdeset godina, ozbiljni smo ljudi, profesori u beogradskoj gimnaziji oboje. Načitani, mladog duha, putujemo već godinama bez dece i nismo konzervativni ni malo. Dakle, nismo dokoni baba i deda kojima sve smeta. Ovo je jako bitno za priču, da biste razumeli našu muku i problem - započela je svoje obraćanje ova gospođa u grupi "Grčka uživo".

Navela je da su trenutno na moru u Leptokariji i da imaju problem sa dvoje mladih ljudi iz Beograda i da ne spavaju već pet noći.

- Bili smo mladi, svašta smo i mi radili u tim godinama, ali naša granica tolerancije i razumevanja je popustila skroz. Naime, njih dvoje svaku noć, od ponoći do pet ujutru imaju odnose i to jako bučne, toliko da kad krevet krene da se trese imate osećaj da granate udaraju pored vas od udarca kreveta o zid, a nekad mi se čini da skače i do plafona - požalila se ova gospođa.

Dodala je da se čuje krevet, da se čuju federi dušeka, urlici, stenjanje...

- Sramota me je da kažem predstavniku i vlasniku vile, i to ne samo mene, već i stariji par iz Niša koji je sa druge strane njihove sobe. I oni su ljudi mučeni, ne znaju šta će od sebe. Problem je što su van sobe fini, stalno se javljaju, jako su ljubazni, suprugu su čak juče poneli lubenicu od 12 kilograma i paket vode od dvorišta do drugog sprata. U razgovoru smo saznali da su par iz Beograda, da su studenti i da im je ovo prvo zajedničko letovanje - navela je ona.

Zamolila je ljude da joj daju savet..

- O psovkama i da ne pričam, oni ne staju, devojka se dere iz sveg grla, kao i momak. Prvi i drugi dan je bilo simpatično, sad je već horor. Glupo nam je da im bilo šta kažemo, ali na kraju moraćemo, jer pijem valerijanu i stavljam jastuk na glavu samo malo da odspavam - završila je svoju objavu ova gospođa.

Korisnici su je savetovali da porazgovara sa gazdom apartmana.

- Napišite im na papiru poruku i zalepite na vrata njihove sobe - glasi jedan od saveta koji su dobili.

