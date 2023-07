NAJKRITIČNIJA GODINA ZA SRBE! NAJVIŠE SE RAZVODE U 13. GODINI BRAKA: Veoma zabrinjavajuće - zbog toga IMAJU MANJE DECE!

Građani Srbije u proseku se žene u 34. godini, a žene se udaju u 31. Kad se razvode, to je, opet u proseku, nakon 13,8 godina braka, i to muškarci kad imaju 45,1, a žene 41,5 godina. Naravno, sve je to neki prosek.

U Srbiji se prošle godine razvelo 9.813 parova, a sklopljen je 32.821 brak. Zanimljivo je da je i jedno i drugo u povećanju za 0,2 odsto u odnosu na 2021, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku (RZS).

Statistika dalje pokazuje da je najveći broj razvedenih brakova - 5.151 iliti 52,5 odsto - bio brak sa decom, dok je u više od polovine tih brakova bilo jedno dete.

Petar Vasić, demograf i vanredni profesor Geografskog fakulteta u Beogradu, kaže za Kurir da podaci pokazuju da imamo mali porast u broju sklopljenih brakova, ali da je to dosta manje u odnosu na godine pre korone.

- Pre kovida, recimo 2018, imali smo i preko 36.000 sklopljenih brakova godišnje, a onda je došla pandemija, kada je usledio pad, pa je to postepeno počelo da se rehabilituje. Međutim, trend sve manje sklopljenih brakova imamo četrdesetak godina unazad. Kada pogledamo period sedamdesetih ili osamdesetih godina - tada je kod nas beleženo i oko 50.000 brakova, a muškarci i žene su stupali u bračnu zajednicu do šest godina mlađi nego danas - navodi Vasić:

- Demografske posledice ovih podataka najviše se ogledaju na broj živorođenih, s obzirom na to da je u Srbiji brak okosnica reprodukcije. Za većinu stanovništva odlaganje braka znači odlaganje rađanja jer je rađanje cilj i jedna od osnovnih funkcija braka, a brakovi se dešavaju kasnije uglavnom ako se desi trudnoća.

Vasić kaže i da je jedna od posledica kasnijeg stupanja u brak i povećana potreba za vantelesnom oplodnjom:

TABELA Godina Broj zaključenih brakova 2018. 36.321

2019. 35.570

2020. 23.599

2021. 32.757

2022. 32.821 * Podaci RZS

- Žena koja stupi u brak u 31. godini rađa jedno dete otprilike do 35, onda se nakon tog perioda smanjuje sposobnost začeća. Dakle, sve to automatski dovodi do toga da je paru ostalo manje vremena da rodi više dece.

Da su posledice sve kasnijeg stupanja u bračne vode velike, za Kurir potvrđuje i sociolog Bojan Panaotović.

Na severu se lako žene i lako razvode Na jugu se manje žene, ali teže razvode Podaci RZS pokazuju da je najveći broj sklopljenih brakova na severu Srbije (beogradski region i Vojvodina), i to 17.052, dok je pak u tom delu i najveći broj razvedenih brakova - 5.774. Po broju sklopljenih bračnih zajednica nakon severa dolazi jug zemlje (Šumadija, zapadna, istočna i južna Srbija), gde se prošle godine venčalo 15.769 parova, dok se 4.039 razvelo.

- Uzrok ovakve situacije je konformizam i nespremnost mladih da uđu u brak pre svega zbog prezaštićenosti od strane roditelja. Zato decu treba puštati da se osamostaljuju jer su posle fakulteta već psihički, socijalno i biološki spremne osobe za život. Ništa ne treba na silu, ali treba ukazati na posledice da to što sve kasnije ulazimo u brak, dovodi do toga da će ti parovi imati sve manje dece, a nama je trenutno potrebno barem po troje dece po paru kako ne bismo nestali kao narod - ističe Panaotović.

Jelena J., čitateljka Kurira, rekla je za naš list da se kaje jer je sa 34 godine rodila prvo dete, a drugo dobila u 38:

Marija Milenković Za brak treba biti psihički zreo Psihoterapeut Marija Milenković kaže za Kurir da ovi podaci oslikavaju promene koje su prisutne u našem društvu, naročito posle krize izazvane koronom: - Muškarci i žene danas sve kasnije stupaju u brak jer su evolucija i medicina učinile svoje, bez obzira na to što biologija kaže da oko 25 godine treba rađati. Savremeno društvo i nauka doveli su do toga da je reproduktivni vek duži i zbog toga žene kasnije rađaju jer znaju da imaju mogućnost rada na sebi u fizičkom, mentalnom smislu, ali i imaju mogućnost podmlađivanja. foto: Kurir TV Dodaje i da u društvu još uvek možemo osetiti uticaj tradicije da što pre treba stupiti u zajednicu: - Mislim da predrasudama stvaramo dvostruku štetu stanovništvu jer imperativom utičemo na društvene funkcije. Svaki pojedinac treba da odluči svojom voljom kada će stupiti u brak, kada se oseća zrelo za taj korak. Ta zrelost, vaspitanje, obrazovanje kasnije utiču i na odgoj dece jer je roditeljstvo poseban zadatak i složeni pojam za koji ljudi treba da budu psihički zreli.

- Nakon ovog iskustva mogu da kažem da sam ubeđena, gledajući ljude iz okoline koji su ranije dobili decu, da im je mnogo lakše jer ja u ovim godinama bukvalno nemam živaca da ugodim deci u svemu jer me živcira cika. Fizički mi je sve teže da radim posao, kuća, porodica, deca, nema se vremena jer sam sporija, a da ne govorim o tome da s godinama krenu i hronične tegobe.

Zanimljivosti o brakovima i razvodima u Srbiji Prošle godine u Srbiji je sklopljen 32.821 brak

U našoj zemlji najzastupljeniji su etički homogeni brakovi između supružnika iste nacionalnosti, i to 28.692

Najveći broj supružnika - 22.532 ili 68,7 odsto - istog je stepena obrazovanja

U 74,7 odsto zaključenih brakova oba supružnika su ekonomski aktivna

Prošle godine razvedeno je ukupno 9.813 brakova

Muževi pri razvodu imaju u proseku 45,1 godinu, a žene 41,5 godina

Razvedeni brakovi u proseku su trajali 13,8 godina

Najveći broj razvedenih brakova - 5.151 iliti 52,5 odsto - činili su brakovi s decom, a u više od polovine tih brakova bilo je jedno dete

Izdržavana deca su nakon razvoda najčešće dodeljivana majci, a takav slučaj je u 3.495 razvedenih brakova ili 67,9 odsto

Ne mogu a da ne kažem da sam imala 40 godina kad sam mlađe dete odvajala od "pampersa".

