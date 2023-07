3 UPOZORENJA RHMZ NA SNAZI: Crveni meteo alarm upaljen zbog EKSTREMNO VISOKIH temperatura! Ovim delovima Srbije preti i NEVREME

DANAS DO 38 STEPENI

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo, dok se posle podne u Vojvodini, uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuje kratkotrajna kiša sa grmljavinom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar će biti slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 14 do 23, najviša od 34 do 38 stepeni.

foto: Printscreen/RHMZ

I u Beogradu će biti pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura biće od 19 do 23, a najviša oko 38 stepeni Celzijusa.

Dalјi porast dnevne temperature vazduha neće pogodovati hronično obolelim i osetlјivim osobama. Srčanim bolesnicima se savetuje poseban oprez. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalosti i glavobolјe.

Upozorenje za područje Srbije na visoke temperature tokom druge dekade jula

"Tokom druge dekade jula u Srbiji veoma toplo. U sredu i četvrtak maksimalna temperatura od 34 do 40 °S. Temperatura će u petak biti u kratkotrajnom padu (za 5 do 8 stepeni), a od subote ponovo u većini mesta od 35 do 40 °S. U velikim gradovima očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 °S.

foto: Printscreen/RHMZ

Upozorenje za područje Beograda na visoke temperature tokom druge dekade jula

Tokom druge dekade jula u Beogradu veoma toplo. U sredu i četvrtakmaksimalna temperatura oko 38 °S. Temperatura će u petak biti u kratkotrajnom padu (za oko 7 stepeni), a od subote ponovo iznad 35 °S. Na području grada očekuju se i tropske noći sa minimalnim temperaturama od 22 do 24 °S.

Upozorenje na vremenske npogode

U četvrtak posle podne i uveče, uglavnom na području severne i severoistočne Srbije, očekuju se lokalne vremenske nepogode: izraženi plјuskovi sa grmlјavinom, grad i jak i olujni severozapadni vetar", navodi se u upozorenju RHMZ.

Upaljen crveni meteo alarm

foto: Printscreen/RHMZ

Zbog ekstremno visokih temperatura na snazi je crveni meteo alarm u Sremu, Beogradu, Šumadiji, Pomoravlju kao i u jugoistočnoj Srbiji, a to znači da je vreme "vrlo opasno."

Prognozirane su naročito opasne vremenske pojave, a takvog su intezitetaa da mogu prouzrokovati veliku materijalnu štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Treba se često informisati o detaljima očekivanih meteoroloških uslova i rizika. Slediti naredbe i savete nadležnih državnih službi.

Vreme narednih dana

U četvrtak pretežno sunčano i vrućina. Popodne na severu Srbije razvoj oblaka i krajem dana lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vetar u prvom delu dana slab južni i jugoistočni, a popodne severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 17°C do 25°C, a maksimalna od 33°C na severu Vojvodine do 39°C na jugu Srbije. Uveče ponegde lokalni pljuskovi na severu Srbije.

U petak nekoliko stepeni manja vrućina uz prolaznu oblačnost sa retkom pojavom kratkotrajnih lokalnih pljuskova. U subotu sunčano i vrlo toplo, a od nedelje velika vrućina, uz temperature preko 35°C, a ponegde do 40°C.

(Kurir.rs)