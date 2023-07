STIŽU MUNJE I GROMOVI VEČERAS: RHMZ upozorava da će se nevreme sručiti na ovaj deo Srbije

GRAĐANI na području Banata trebaju biti obazrivi jer se večerasu narednim dva sata očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom usled lokalnog razvoja oblačnosti, upozorio je RHMZ.

- U naredna dva sata na na području Banata uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom - stoji na sajtu RHMZ.

U celoj Srbiji, posebno tokom druge dekade jula, očekuje se veoma toplo vreme.

U sredu i četvrtak (12. - 13.07.) biće još toplije, lokalno čak do 40 °C. U petak će doći do kratkotrajnog pada temperature (za 5 do 8 stepeni), ali se od subote očekuje ponovno toplije vreme. Od nedelje se očekuje povratak maksimalnih temperatura od 35 do 40 °C. Takođe, u većim gradovima, uključujući i Beograd, moguće su tropske noći sa minimalnim temperaturama iznad 20 °C.

Za područje Vojvodine izdato je upozorenje na vremenske nepogode za četvrtak krajem dana i tokom noći ka petku. Očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, gradom i jakim, olujnim severozapadnim vetrom. Građani trebaju biti oprezni i preduzeti potrebne mere predostrožnosti u tim periodima.

Kurir.rs/Novosti