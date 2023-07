NEBO NAD SRBIJOM JE ZAMUĆENO! Meteorološke pojave iz Kanade i Afrike stigle do Srbije: Evo šta nas čeka, ovaj dan biće NAJVRELIJI

U Srbiji protiče drugi toplotni talas ovog leta, koji je znatno duži i intenzivniji od prethodnog. Toplotni talas potrajaće sa manjim zahlađenjem i narednih 7 dana.

Trenutni toplotni talas posledica je prostiranja izraženog termičkog grebena sa jugozapada, a u sklopu njega stiže i vrela vazdušna masa porekom sa severa Afrike gde se i nalazi jezgore vrelog vazduha, uključujući i deo zapadnog Mediterana i Španije.

Osim vrele vazdušne mase koja do našeg područja stiže u sklopu jugozapadnog visinskog strujanja, danas i u četvrtak će do Srbiji stići i čestice pustinjskog peska iz Sahare. Ova pojava iako retka, nije neuobičajena, ali je retka za ovo doba godine. Pošto je reč o vrelom i suvoj vazdušnoj masi, pesak će stizati u suvoj masi, a vedro i plavo nebo biće zamućeno, naročito fascinatna biće izlasi i zalasci sunca.

Osim peska, još jedna pojava stigla je do našeg dela Evrope, ali i do Srbije. U Kanadi već dva meseca besne katastrofalni šumski požari, koji su progutali i do 2 miliona hektara šume. Reč je o šumama četinara, koji prekiravaju najveći deo Kanade. Ogromne količine čestica dima podigle su se visoko u atmosferu i visinskim strujama kretala ka različitim delovima sveta. Tako je pre mesec dana dim stigao i do Istočne obale Amerike i na jedan dan potpuno prekrio Njujork. Potom su čestice dima nošene zapadnim visinskim strujama stigle do severozapada Evrope, pre svega do Britanskih ostva. Prethodnih dana nad Srbijom i našim predelima Evrope preovladavalo je severozapadno strujanje, pa su čestice dima stigle i do Srbije.

Atmosfera je juče bila zamućena, pa je plavo vedro nebo poprimilo karakteristike zamućenosti, a zalazak sunca bio je fantastičan, jer je sunce izgledalo kao užarena narandžasta kugla. Inače, čestice dima, kao i peska nalaze se visoko u atmoasferi, na nekih 5-6 kilometara, pa i više.

U Srbiji će danas biti sunčano i još toplije, uz temperature od 35 do 39°C, u Beogradu do 37°C.

Najvrelije biće u četvrtak. Očekuje se sunčano i vrelo. Jutarnja temperatura biće od 16°C na jugu do 24°C u Beogradu i i u delovima Vojvodine, a maksimalna dnevna biće od 34°C u Bačkoj do 40°C na jugoistoku Srbije, a najtoplji bi bili Niš i Ćuprija, dok se u Beogradu očekuje do 38°C.

foto: Kurir

Kasnije posle podne do severozapada, a tokom večeri i noći i do centralnih i zapadnih predela Srbije očekuje se prodor hladnog fronta, uz osveženje sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom, a jugozapadni vetar biće u skretanju na jak severozapadni, tako da će severozapadno strujanje doneti svežiju vazdušnu masu, ali i očistiti atmosferu od čestica pustinjskog peska.

Ponegde se očekuju i jače grmljavinske oluje sa gradom, naročito u delovima Vojvodione.

U petak će biti ugodnije za 5 do 7 stepeni, a od vikenda se ponovo očekuje veoma toplo, pa će u nedelju i početkom sledeće sedmice temperature biti preko 35°C, ponegde i do 38°C, a očekuje se i sunčano.

(Kurir.rs/Telegraf/Đorđe Đurić)

Bonus video:

02:58 DANI SVE TOPLIJI, A U PETAK MAKSIMALNE VRUĆINE?! Meteorolog: Nakon tropske nedelje sledi NAGLI OBRT! Oluje pa azurski anticiklon?