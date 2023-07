OVAKO PEDOFILI VREBAJU I MAME ŽRTVE! Vukičević za Kurir TV: Mi nisamo pričali s nepoznatim čikama, danas su mnogo perfidniji

Skandal trese britanski javni servis BBC. Jedan voditelj, čiji identit nije otkriven, optužen je da je plaćao tinejdžeru za seksualno eksplicitne fotografije.

On je navodno platio tinejdžeru oko 40.000 evra za eksplicitne fotografije u periodu od poslednje tri godine.

A američki marinac uhapšen je u San Dijegu jer je, kako se sumnja, kupio 14-godišnju devojčicu. Njen nestanak je prijavljen policiji, a pronađena je 20 dana kasnije u američkoj bazi.

I sedamdeset jednogodišnjem Miodragu V., rodom iz Beograda, preti doživotna robija zbog seksualnog zlostavljanja tri devojčice, sestre, stare od 9 do 12 godina, u američkom gradu Montereju u Kaliforniji.

Sve ove vesti dolaze u trenutku kada je u američkim bioskopima film "Sound of freedom" u proizvodnji nezavisne produkcijske kuće, a koji govori upravo o temi pedofilije i trgovine decom

Povodom ove nezahvalne statitstike, gošća "Pulsa Srbije" je Jelena Vukičević iz Edu centra.

Razgovor je započela tako što je rekla da su deci danas igrališta upravo društvene mreže:

- To kao pojava nije novo, zemlje poput Amerike imaju striktne zakone o tome i upravo na nivou federalne policije. Doduše, opšta populacija smatra da je to tabu tema, te reaguju preplavljenim emocijama. Danas je deci igralište društvena mreža, a ne znam koliko su ljudi u Srbiji osvešćeni o tome. Fali edukacije o ovakvim temama. Doduše, smatram da su u globalu svesni, ali imamo pojedinačne primere kada roditelji ili deca imaju pogrešne procene rizika i zabludu da se to neće nama desiti. Takođe, često smatramo da ćemo sigurno primetiti ukoliko se nešto loše dešava kod deteta. Najčešće se to ne primeti, već se odjednom zateknemo u problemu.

Potom se osvrnula na decu:

- Što se same dece tiče, oni jesu digitalni urođenici, ali nisam sigurna u kojoj meri su sposobna da na adekvatan, primeren i bezbedan način koriste to sa čim su rođeni. Da bi roditelj mogao dete da edukuje, valjalo bi da prvo sebe edukuje. Pre nekoliko godina imali smo na društvenim mrežama majke koje su razmenjivale informacije o bebama, pa se i tu pronašao pedofil.

Vukičević je rekla da danas pedofili pridobijaju decu na perfidnije načine i da to ponekad traje mesecima, pa je skrenula pažnju na neke od trikova:

- U vreme kada smo mi bili deca, bilo je ono čuveno da ne pričamo sa nepoznatim čikom i da se ne uzimaju bombone od nepoznatih. Dakle, i tada je postojalo to. Tada su pridobajali decu na perfidnije načine, dok je sada ta perfidnost još veća. Osobe koje su sklone pedofiliji pristupaju deci na internetu, a često se predstave kao njihovi vršnjaci, i spremni su da više meseci vrbuju to dete. Zaista pokazuju dobronamernost i zainteresovanost za priče, a pogotovo kada je dete u periodu puberteta.

