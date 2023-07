STROGA PRAVILA I ZA VOZAČE AUTOBUSA: Ko ovo ne poštuje biće KAŽNJEN! Stiže i 150 novih kontrolora, evo gde će biti raspoređeni

Nova aplikacija koja služi za plaćanje karata i praćenje vozila javnog prevoza aktivna je od danas i očekujem da će, i ako bude manjih problema, za nekoliko dana raditi besprekorno i olakšati građanima korišćenje ove usluge, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić.

- Najvažnije je da će svi autobusi morati da izađu na ulice, vozači će morati da se prijave, jer ukoliko to ne učine, tretiraće se kao da vozilo nije u saobraćaju i neće biti plaćeni za taj dan, a biće i kažnjeni. Pooštrili smo kaznenu politiku i ukinuli mogućnost da se kazne naplaćuju samo 200.000 dinara mesečno po autobusu, a ići ćemo i sa znatno rigoroznijim kaznama. Mislim da za kaznama neće biti potrebe ukoliko se prevoznici budu držali pravila, a to jeste čistoća vozila unutra i spolja i rad klima-uređaja – rekao je Šapić za TV Hepi.

Gradonačelnik je najavio i da će do kraja nedelje biti zaposleno novih 150 kontrolora koji će biti podrška „Belima” i Komunalnoj miliciji.

- Oni će obavljati kontrolu na početnim stanicama pre nego što vozilo bude pušteno u saobraćaj. Zahvaljujući tome, očekujemo da ćemo značajno podići kvalitet usluga našeg javnog prevoza, a onda ćemo u predstojećim mesecima započeti nabavku novih vozila, što bi značilo potpuni oporavak voznog parka Grada Beograda. Spremamo još nekoliko mera na temu javnog prevoza i mislim da ćemo na jesen ili u toku zime moći da kažemo da je javni prevoz u Beogradu jedan od najkvalitetnijih u svakom pogledu u regionu, a možda i šire – rekao je prvi čovek prestonice.

On je dodao da će se tokom ove nedelje na ulicama pojaviti i svi oni autobusi kojih nije bilo za ovih mesec i po dana zbog zloupotrebe situacije u kojoj Grad nije mogao da ima uvid u kretanje vozila.

- Očekujem da će me privatni prevoznici najozbiljnije shvatiti i da će kao partneri početi da se pridržavaju pravila i da rade u korist Beograđana. Kada je reč o aplikaciji, novo je da će sada, pored informacije na kojoj stanici se nalazi željeno vozilo, građani dobiti i procenu za koliko minuta stiže. Ovim putem kartu možete da platite na sve načine, platnom karticom, SMS-om ili nalogom za plaćanje. Ova aplikacija će imati svoju potpunu svrhu na jesen kada preko nje budete imali i profil na svojoj „beogradskoj kartici” i onda ćete na jednom mestu imati sve prednosti koje je Grad Beograd obezbedio za vas – rekao je Šapić.

On je naglasio i to da će putem aplikacije svaki građanin biti kontrolor, a ukoliko vidi da je vozilo prljavo, da ne radi klima ili uoči neku drugu nepravilnost, moći će to da prijavi.

Gradonačelnik je najavio i da će tokom leta biti postavljeni aparati koji će se nalaziti u prednjem delu vozila kod vozača, gde će ljudi moći bez SMS-a i aplikacije, a uz pomoć kreditne kartice da kupe kartu za prevoz, što će pogotovo biti pogodno za strance.

Šapić je ponovio i da će oni koji žele da kupe papirne karte za prevoz, od danas to moći da urade na 318 kioska. Od toga će se 250 nalaziti na stajalištima, a 68 na najfrekventnijim mestima u gradu, a ideja je da ih do kraja leta bude na 500 lokacija.

(Kurir.rs/Beoinfo)

