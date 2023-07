SMEHOTRESNO! Poslušajte kaubojski engleski na portalu eUprave: In the republic of Serbia... Over osamnaest jrs old! (AUDIO)

Na Portalu eUprave osvanuo je tonski zapis koji je mnoge nasmejao, a koji bi trebalo strancima u Srbiji, koji su slepi ili slabovidi, da da glasovnu poruku o regulisanju privremenog boravka u Srbiji, odnosno apliciranja za radnu vizu.

Ženski glas koji doslovno po srpski čita engleske reči, a brojeve, koji su očigledno napisani ciframa, izgovara na srpskom kao i reč tačka, postao je za tili čas viralan i izazvao opšti smeh.

- Kuku! Ako ste stranac u Srbiji teško vama - napisao je jedan ood korisnika društvenih mreža.

Čim je ovaj audio zapis postao viralan, odnosno čim su u Kancelariji za IT i eUpravu saznali za problem, snimak je uklonjen je sa Portala eUprave.

U Kancelariji za IT i eUpravu za Kurir su rekli da su sve sugestije građana za unapređenje Portala eUprava dobrodošle, a da softver čita i prevodi tekst u realnom vremenu i da je zato nastao problem.

- Povodom sugestija građana vezano za korišćenje naprednog softvera na Portalu eUprave vezanog za čitanje teksta kao pomoć slepim i slabovidim osobama koji u realnom vremenu prevodi napisani tekst na srpskom jeziku na govor i koji je implementiran još 2018. godine, Kancelarija za IT i eUpravu se zahvaljuje svim građanima koji daju sugestije za unapređenje. Kancelarija za IT i eUpravu podseća da je Portal eUprave, kao centralna tačka komunikacije građana i privrede sa javnom upravom, dosegao čak dva miliona korisnika i da svake nedelje sve više građana komunicira sa javnom upravom preko interneta, korišćenjem računara ili mobilnog telefona. Sve sugestije građana za unapređenje Portala eUprava i njegovih funkcionalnosti su dobrodošle. Smatramo da samo zajedno sa korisnicima možemo unaprediti iskustvo Portala eUprava, a sve sa ciljem da on bude još bolji i pristupačniji - navode u kancelariji za IT i Eupravu.

Podsećaju i da je u analizi Svetske banke za 2022. istaknuto da je Srbija zauzela četvrto mesto u Evropi i 11. u svetu po indeksu digitalne transformacije, dok je po izveštaju Ujedinjenih nacija Srbija u 10 zemalja sveta po brzini rasta u razvoju elektronske uprave.

- Građani u Srbiji, zahvaljujući elektronskoj upravi, više nisu kuriri koji nose svoja dokumenta od šaltera do šaltera. Za samo šest godina od papirnih izvoda iz matičnih knjiga, koji su se nekada slali i autobusima, došli smo do eIzvoda na Portalu eUprava koji stižu u eSanduče korisnika i verodostojni su papirnom izvodu. Više od 170 miliona puta zaposleni u javnoj upravi su razmenili elektronske dokumente po službenoj dužnosti, oslobađajući građane obaveze da nose svoje papire od šaltera do šaltera ' navode u Kancelariji za IT i eUpravu i dodaju:

- Hvala građanima što Portal eUprava doživljavaju kao nacionalno dobro, što daju svoje sugestije za unapređenje i što su partneri u unapređenju usluga elektronske uprave.

