PETKOVIĆ O TODOSIJEVIĆU: Pravda je pobedila, nastavljamo borbu za sve Srbe na KiM

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da je formalnim sudskim okončanjem, kako je naveo, političkog progona predsednika Privremenog organa opštine Zvečan Ivana Todosijevića pravda pobedila, i da će Srbija nastaviti da se bori za svakog Srbina koji se našao na meti Prištine.

Kako se navodi u saopštenju Petkovića, Todosijević, kao jedan od najuglednijih i najčasnijih Srba sa severa Кosova, i njegova porodica konačno će moći da odahnu nakon torture kojoj su bili izloženi od strane institucija u Prištini.

"Predsednik Srbije Aleksandar Vučić odlučno je od samoga početka bio uz Ivana Todosijevića, kako zbog njegovih ličnih kvaliteta, tako i zbog činjenice da bi presuda kojom bi bio kažnjen zbog iznošenja stava o Račku bila presedan, na osnovu kojeg bi svaki Srbin iz naše južne pokrajine mogao da bude poslat u zatvor zbog izgovorene reči koja je drugačija od prištinskih propagandnih narativa", naglasio je Petković.

On je dodao da je kontinuiranom političkom i diplomatskom akcijom svim relevantnim inostranim sagovornicima stavljeno do znanja da Srbija i srpski narod ne nameravaju ni po koju cenu da pristanu na to da se u savremenom svetu, u srcu Evrope, nekome uskraćuje pravo na mišljenje i reč.

"Posebno je predsednik Vučić u svakoj prilici insistirao na tome da nasilje nad Ivanom Todosijevićem ne sme da padne u zaborav pred naletom nekih drugih teških i ozbiljnih izazova za srpski narod na Кosovu i Metohiji. Кao što smo se borili za Ivana Todosijevića i njegovu porodicu, borićemo se za svakog Srbina koji je danas na meti Prištine, i nećemo prestati da se borimo dok god je ijedan Srbin ili Srpkinja na Кosovu i Metohiji žrtva političkog progona", rekao je Petković.

Podsetio je da se Todosijević, zbog javno izrečenog stava o događajima u Račku, suočio sa "organizovanim progonom u vidu politički instruiranog sudskog maratona", zbog čega je trpeo lično i on sam kao i čitava njegova porodica.

"Jedini kojima se na Кosovu i Metohiji danas na teret može staviti „podstrekivanje na mržnju, razdor i netrpeljivost“ jesu Aljbin Кurti i njegovi politički istomišljenici ekstremisti", zaključio je Petković.

(Kurir.rs/Kosovo online)