TEŠKA SUDBINA ZORIĆA: Majka i sin 15 dana spavaju ispod mosta u Kraljevu, a pre 28 godina jedva se spasli iz "Oluje"! Izgubili SVE

Majka Milena (50) i njen sin Milan (29) Zorić ostali su bez krova nad glavom, postali su beskućnici i već 15 dana žive ispod Ribničkog mosta u Kraljevu!

Ova samohrana majka prošla je kroz mnogo muka tokom života... Muž joj je stradao 1994. godine tokom ratnih sukoba u Krajini, a ona je iz svog ognjišta i kuće proterana u zločinačkoj akciji "Oluja" 1995. godine. Sama s bebom od godinu dana u naručju. Kuća je tada spaljena do temelja...

- Već dve nedelje spavamo ispod mosta, malo smo se i prehladili. Ipak je ovde noću hladnije, blizu je reka. Kad smo izbegli iz Hrvatske, prvo smo bili u Leposaviću, pa smo kasnije došli u Kraljevo, gde nam je jedan čovek dao kuću na korišćenje, nakon toga smo neko vreme živeli kod mog brata, ali to njemu nije odgovaralo i morali smo da odemo. Posle smo našli smeštaj, plaćali sve sem kirije, takav je dogovor bio, ali smo morali da izađemo jer čovek će imovinu da podeli deci - priča Milena za Kurir.

- Nemamo gde, prinuđeni smo da živimo ispod mosta. Samo ide nevolja za nevoljom, ružno za ružnim, žalosno i teško.

Dok je mogla, radila je razne poslove. Sada ima povišen šećer, visok pritisak, kao i probleme s kukovima. Sin Milan završio je za mašinbravara, ali posao nikako da nađe:

- Pre dve godine je bio u komi 12 dana, nakon što ga je na biciklu udario auto. Od tada ima tegobe s vratom, rukom, pritiskom... Radio bi on, vredan je, dobar i pošten. Ode na razgovor, kažu zvaće i nikad se ne jave. Ranije smo dobijali pomoć od Centra za socijalni rad (CSR) od 12.000 dinara, ali to ne dobijamo više zato što je sin sposoban da radi. Obišli su nas radnici centra i rekli su da će ponovo početi da nam daju novčanu pomoć. Rekli su i da mogu da nam plaćaju kiriju tri meseca za neki stan, ali pod uslovom da kirija ne košta više od 10.000 dinara. To će nam značiti, ali samo ako sin uspe da nađe posao. Jedna komšinica nas obilazi, i prijatelj Dragan takođe svaki dan.

Iz Centar za socijalni rad Kraljevo rekli su za Kurir da je ta porodica duži period ostvarivala pravo iz oblasti socijalne zaštite.

- Tek u reviziji tokom ove godine korisnica je odustala od postupka kada je dobila informaciju da će ostvarivati pravo samo do razlike nivoa socijalne sigurnosti za tri osobe a da će se uzeti u obzir i primanja od penzije njene majke, koja je tada s njima živela. Stambeni status porodice je u to vreme bio rešen u okviru kuće njenog brata. Po proceni stručnog radnika, ostvarivali su i prava regulisana gradskom odlukom o socijalnoj zaštiti.

Ističu da ih je policija obavestila da su Milena i Milan pod mostom i da je odmah u ranim jutarnjim satima stručni radnik otišao kod njih i da je Milena na njegovo insistiranje došla u CSR i dala saglasnost za pokretanje postupka za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite.

Filijala Kraljevo Naiconalne službe za zapošljavanje Milan dolazi na razgovor Iz filijale Kraljevo Nacionalne službe za zapošljavanje kazali su nam da su pozvali Milana da dođe sutra u 8.30 na razgovor. - Pružićemo sve neophodne informacije o pravima i obavezama nezaposlenih lica, kao i programima i merama koje može dobiti od Nacionalne službe za zapošljavanje, a u skladu s njegovim kvalifikacijama, interesovanjima i potrebama tržišta rada u cilju pružanja pomoći u zaposlenju. Ukazujemo na kontinuirani rad s pomenutim nezaposlenim licem kroz direktno posredovanje i savetodavni rad, bio je na intervjuima kod mnogih poslodavaca, po uputu nadležnog savetnika za zapošljavanje, i nije primljen u radni odnos. Koristio je mere aktivne politike zapošljavanja: obuka za aktivno traženje posla, profesionalna selekcija, sajmovi zapošljavanja, profesionalno savetovanje...

