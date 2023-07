KRŠEVLJANIN NAHVALIO BEOGRAĐANE U BUSU: Nije tačno ono što se priča, samo mi se JEDNO nikako NIJE SVIDELO!

Tokom vožnje autobusom često možemo da čujemo zanimljive razgovore putnika, a naročito onih starijih ljudi koji vole da ćaskaju i sa nepoznatima.

Ovog puta jednoj Beograđanki je privukao pažnju razgovor jednog Kruševljanina, starijeg gospodina i jedne Beograđanke.

- U troli na putu od Banjice do centra grada trajao je razgovor koji verujem da su slušali svi putnici jer je jedan čovek koji je rekao da je iz Kruševca hvalio Beograđane. Sve me oduševilo, svi su me oduševili naročito jedna žena koja mi je detaljno objašnjavala gde treba da siđem da bih otišao do bolnice. Ona je trebala ranije da siđe, ali ostala je sa mnom u prevozu dve stanice duže i otpratila me do bolnice.

foto: Kurir, printscreen

Zahvaljivao sam joj se, nisam mogao da verujem da je tako jer sam čuo svašta da se priča o Beograđanima, ali to uopšte nije tako. Ima dobrih ljudi, nisu hladni, naprotiv, žele svakome da pomognu.

Žena koja je ušla s njim u dijalog potvrdila je njegove reči i kazala da ne poznaje osobu koja ne bi pomogla nekom drugom da se snađe u gradu.

- Niko vam se neće smejati što ne znate, svi će vam sve objasniti - istakla je žena i nastavila da sluša Kruševljanina.

Beograđanka kaže i da je čoveku teško gde treba da čega bus kada želi da id recimo ka Banjici, a gde kada želi da ide do Kanarevog brda ili ka gradu.

- Ne sviđa mi se to što nigde ne mogu da pročitam koje je sledeće stajalište. Nemam pametni telefon i ne koristim tehnologiju zato ovako moram da pitam ljude koje je sledeće stajalište i gde treba da siđem. Ne bih mogao ovde da se snađem lako, a da ne pitam nekog, nije ovo moj mali grad Kruševac - pričao je Kruševljanin, a prenosi nam Beograđanka koja je bila prisutna u troli dok je trajao razgovor.

Kurir.rs

Bonus video:

00:48 Hit Hanke Paldum grmi u beogradskom GSP-u