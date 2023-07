TROPSKE NOĆI NAREDNIH 7 DANA POGODIĆE OVE DELOVE SRBIJE! Tek stižu VELIKE VRUĆINE, jedan dan će biti PAKLEN

Nakon kratkog predaha nastavlja se toplotni talas, a pored visokih dnevnih temperatura, očekuju nas i visoke noćne.

Pred nama je vedra noć. U većini mesta do kasnih noćnih sati temperature će biti iznad 20°C, a u Beogradu i iznad 25°C. U Beogradu i u većim gradovima Vojvodine očekuje se i tropska noć, jer se minimalna temperatura neće spuštati ispod 20°C.

U ostalim predelima Srbije očekuje se ugodnija i prijatnija noć, uz minimalne temperature u južnim i centralnim predelima oko 15°C. Inače, tropske noći potrajaće u Beogradu i širom Vojvodine i narednih 5 do 7 dana, a početkom sledeće sedmice tropske noći očekuju se i u Mačvi, Podrinju i u većim gradovima Šumadije, Pomoravlja i Podunavlja.

foto: Zorana Jevtić

Drugi dan vikenda doneće Srbiji vedro i još toplije vreme. Maksimalna temperatura biće od 35 do 38°C, u Beogradu do 37°C. Najvreliji dan očekuje se u ponedeljak. Očekuje se vedro. Maksimalna temperatura od 36 do 40°C, u Beogradu do 39°C.

Vrlo toplo vreme nastaviće se i u nastavku sedmice, ali će severozapadni vetar u utorak severnim predelima doneti manji pad temperature vazduha, ali ostaće vedro vreme.

Sredinom sledeće sedmice preko Panonske nizije očekuje se premeštanje oslabljenog hladnog fronta, pa će u Vojvodini i na širem području Beograda ponovo biti uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom, ponegde i za jače grmljavinske oluje i nepogode sa gradom.

foto: Zorana Jevtić

U četvrtak i petak na severu Srbije biće još malo prijatnije i ugodnije, uz temperature od 30 do 35°C, dok će se vrelo nastaviti i dalje na jugu i istoku Srbije, uz temperature i do 40°C.

Prema trenutnim prognozama osveženje u svim predelima očekuje se sledećeg vikenda i tada bi se na severu zemlje temperatura spustila ispod 30°C, a na jugu Srbije ispod 35°C.

Kurir.rs/Telegraf