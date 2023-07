"GRIZAO SAM SE, DA SAM IMAO NOŽ, ODSEKAO BIH STOPALO": Srbina u Grčkoj ubola otrovna riba, samo JEDNA STVAR mu pomogla - nije led!

Pre samo dve nedelje srpske turiste u Grčkoj potresla je informacija da je devojčicu tokom letovanja u toj državi ubola otrovna riba zmaj. Ista situacija desila se i sugrađaninu M.T. koji se nalazi na letovanju u Sartiju, te navodi da je osetio bol kakvu dosad nije mogao ni da zamisli.

Naime, on je u sredu ušao u vodu i odmah osetio jak ubod, te je u trenutku pomislio da je stao na staklo. Ipak, samo nekoliko trenutaka kasnije, shvatio je da je u pitanju riba zmaj (dragonfish) čiji je ubod otrovan i veoma bolan.

"Izašao sam iz vode i bol je počela da bude toliko jaka, sećam se da sam se suzdržavao da vrištim od sramote, jer mi ne ide u glavu da nešto tako može da boli. Pogledao sam da li ima krvi, da li se vidi nešto, ali ničega nije bilo. Zapravo nikad u životu nisam osetio takav bol. Boli kao da mi neko kida, seče, lomi nogu na živo, ne u intervalima ili da pulsira nego konstanto boli. Sećam se da sam rekao ženi da moramo kod doktora. Tu sam se već uplašio dok sam izbezumljeno trčao do lekara, da ovo nije ni malo naivno", priča ovaj Srbin.

Druga nedaća ovog muškarca snašla je kada je na vrelom letnjem danju u bolovima tragao za lekarom, a kako opisuje, dok je čekao pomoć, "valjao se od bolova".

"Već sam počeo da se tresem od bola i nisam mogao da stojim i počeo sam da kukam na sav glas. Srećom neki dečkić, Grk, bio tu, odvezao me do lekara koji nije bio tu ali ga je zvao na telefon i on mi je rekao da stavim nogu u što topliju vodu... Sećam se možda je malo i sramota al' eto, sećam se da sam kukao na sav glas, valjao sam se od bolova po vrelom asfaltu, malo je falilo da se onesvestim", priseća se muka on.

On dodaje i da su ljudi pritrčali u pomoć, ipak, mnogi nisu upoznati kako se treba ponašati nakon uboda otrovne ribe, pa su mu, iz dobre namere, davali led, iako bi ubodeno mesto trebalo što više utopliti.

"Od bola sam se grizao i ujedao, osećao sam se nemoćno. Da mi je bio neki nož ili mač pri ruci lakše bi mi bilo da mi neko odseče stopalo. Kada je doktor stigao sećam se da sam već bio paralizovan, nisam mogao da se pomerim, samo mi se mutilo u glavi. Savetovao je da odemo do mog apartmana i u kupatilu mi pustio vrelu vodu koja je sigurno imala 40 stepeni, para je išla. Opet agonija, vrela voda nimalo prijatno, al kako on kaže bolje i opekotine nego da ostane ovaj otrov u meni. Svi otrovi od riba zmajeva (dragonfish) su termolabilni i na njih utiče nešto toplo, te se savetuje da se koristi vrela voda (40/50 stepeni), žar cigare, auspuh motora ili čak i vreo pesak", pojašnjava Srbin.

Kako kaže, ta vrela voda mu je pomogla, a lekar mu je dao lek sličan brufenu. Ipak, kada pokuša da se osloni na stopalo i dalje oseća veliku neprijatnost, a otok i dalje nije spao.

"Zavisi od veličine i same ribe i otrova i od čoveka do čoveka, mase, građe i mesta uboda koliko vremena treba za oporavak. Nadam se da ce proći samo, eto, mnogo loše i neprijatno iskustvo i prosto ne mogu da verujem da se meni ovo desilo od toliko hiljada ljudi svaki dan na plaži... Ponavljam, na gradskoj plaži u starom delu Sartija, u plićaku gde ima i male dece i dosta ljudi... Ne smem i da pomislim šta bi i kako bilo da dete od par meseci što trčkara po plićaku i pesku ili neko drugo nagazi na ovo", priča M.T.

U razgovoru sa drugim ljudima iz Srbije saznao je da riba poznata kao "zmaj" uglavnom stoji mirno i čeka plen. Kada se čovek nabode na nju može da doživi neverovatan bol, a neki čak izgube i mogućnost govora, infarkt, dok pojedinima krene pena na usta. Ipak, M.T. dodaje da ga ovaj incident neće odvratiti od ponovnog odlaska u Grčku, prijatne atmosfere i divnih ljudi i kaže da jedva čeka sledeće leto.

