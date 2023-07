"ZOVU JE DRAKENA, BOL JE NAJJAČA KOJU ĆETE IKAD OSETITI" Ivana iz Grčke za Kurir TV: Ovo treba da znate o RIBI ZMAJU, svi se plaše

Srpski turisti koji su boravili na letovanju u Grčkoj su iskusili ubod otrovne ribe zmaj. Jedan od turista, M.T., opisao je neizdrživu bol koju je osetio nakon uboda ove ribe. Iako mu je pružena pomoć, bol je bio jak i trajao je neprekidno, a otok na mestu uboda nije se povukao.

foto: Shutterstock

Ova situacija ukazuje na opasnost od otrovnih riba zmajeva i važnost pravilnog postupanja nakon uboda. Mnogi ljudi nisu upoznati sa pravilnim tretmanom u takvim situacijama, pa su turistima, s dobrom namerom, davali led, iako se preporučuje korišćenje tople vode. M.T. je izrazio nadu da će se oporaviti od ovog neprijatnog iskustva, ali je istakao da ga to neće odvratiti od ponovnog odlaska u Grčku.

Ivana Simić Apostolu, novinarka koja živi i radi u Atini, uključila se u jutarnji program Kurir televizije povodom ove vesti i kako bi pružila više novih informacija o ribi zmaj.

foto: Kurir Televizija

- Nije to ništa neobično. Kao što u moru postoje ježevi ili meduze. Tako postoji riba zmaj poznata u Grčkoj kao "Drakena". To je riba koja za život bira pesak odnosno krije se ispod peska. Jako se slabo kreće i uživa u svom lenjom životu u nekim prirodnijim delovima, tamo gde je kamenje i gde nema mnogo ljudi. Ali može da zaluta i na plaže gde se mi kupamo. Drakena samim tim što živi ispod peska se ne vidi, a mi kada stanemo na nju osetimo ubod jer ona na gornjim perajima ima te nekakve škrgice čiji ubod samim gaženjem jako jako boli - rekla je novinarka i dodala:

03:22 ZOVU JE DRAKENA, BOL JE NAJJAČA KOJU ĆE TE IKADA OSETITI! Novinarka iz Grčke otkrila sve o RIBI ZMAJ KOJA JE NAPALA NAŠE TURISTE

- Ljudi koji su preživeli taj ubod sa Drakenom kažu da je to jedan od najjačih bolova koji su u životu osetili. U tom trenutku moramo odmah da izađemo iz vode. Noga će sigurno da se naduje i pocrveni. Mislim da taj ubod nije toliko opasan, međutim, ukoliko postoji neka zdravstvena institucija u blizini bilo bi dobro obratiti joj se. Bol ne prestaje 2 do 3 dana. Od stopala gde smo nagazili ribu, proširiće se na celu nogu. Ljudi ne treba da imaju strah, ali boleće ih noga i to jako će da ih boli.

