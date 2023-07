U NIŠU SE ŽENE SMEJU DOK SE PORAĐAJU! Revolucionarna novina u porodilištu! Evo šta daju porodiljama da im smanje bolove!

Trudnice, odnosno porodilje iz Niša ubuduće će se porađati sa osmehom na licu! Zvuči neverovatno, ali je istina, jer im je od pre nekoliko dana omogućeno da koriste "gas smejavac"!

Gas za smejanje ili azotni oksidul koriste mnogi stomatolozi u svetu kako bi umirili svoje pacijente, pored toga veliki broj zemalja u svojim porodilištima pruža trudnicama ovu mogućnost pomoći prilikom porođaja.

Prva klinika koja je to omogućila u Srbiji je Ginekološko-akušerska klinika UKC Niš, gde je od pre nekoliko dana uvedena ova novina. Korišćenje gasa azotnog oksidula žene mogu da udišu tokom porođaja i tako umanje strah i bol.

Kako je za Kurir saopšteno iz UKC Niš porodiljama je dostupan aparat koji ima bocu za gas koji svaka trudnica koja nije dobila epidrualnu ili spinalnu anesteziju može da udiše na zahtev.

- To je gas, azotni oksidul, koji žena udiše i deluje tako da smanji i strah i bol, da olakša porođaj. To se odnosi samo na žene koje nemaju epiduralnu ili spinalnu analgeziju, jer jedno sa drugim ne ide. To je nešto što je na našoj klinici prvi put uvedeno od svih porodilišta u Srbiji, to još nijedno porodilište u Srbiji nema - objasnili su iz UKC Niš za naš list.

Ovaj gas poznatiji je kao "gas smejavac", a sagovornice Kurira ističu da bi ovu mogućnost trebalo da pruže sva porodilišta u Srbiji.

- U suštini sve što lekari mogu da preporuče da smanji nelagodnost tokom porođaja je prihvaljivo i ukoliko postoji mogućnost bilo bi dobro da i ostala porodilišta razmisle o toj opciji. Mi generalno imamo problem sa nedostatkom anesteziologa, zbog čega veliki broj trudnica koje žele epiduralnu anesteziju, ne dobiju priliku da je prime ili se odvraćaju od te usluge, iako je ona od 2016. godine besplatna u svim porodilištima u Srbiji - rekla je predsednica Udruženja "Mame su zakon" Tatjana Macura.

Naglasila je da je važno da gledamo na koje sve načine možemo ženama olakšati porođaj.

- Sve alternative koje ne opterećuju previše zdravstvene radnike, a mogu da pomognu trudnicma, odnosno porodiljama, treba da postoje kao alternative - zaključila je ona.

Činjenice Šta je "gas smejavac" - Nitratni oksid je plin bez boje i mirisa, slatkastog ukusa - Ako se udiše kratko, izaziva dobro raspoloženje i tera na smeh - U velikoj koncentraciji uzrokuje anesteziju, pa se upotrebljava u medicini - Dobija se iz zemnog plina i nafte čiji je sastojak - Smatra se bezopasnim, a prihvatljivi dnevni unos nije određen - Ima primenu i u auto-trkama

Babica Divna Miljković ispred Udruženja "babice Srbije" naglašava da je "gas za smejanje" u svetu prisutan u porodilištima.

- Kroz istoriju se taj gas koristio za ublažavanje porođajnih kontrakcija, mislim da je to dobra stvar. Lično sam za sve mogućnosti koje mogu ženi da omoguće da prođe kroz porođaj što bolje. Lično zastupam prirodni porođaj, ali načelno da, zašto ne bi sva porodilišta uvela to, čak mislim da je taj gas manje štetan za plod neko epiduralna anestezija. Ako stvara to neko lepo raspoloženje, sigurno je koristan - navela je Miljkovićeva.

