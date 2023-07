Građani Srbije u proseku se žene u 34. godini, a žene se udaju u 31. Razvode se, opet u proseku, nakon 13,8 godina braka, i to muškarci kad imaju oko 45, a žene 41 godinu. Podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da postoji mali porast u broju sklopljenih brakova prošle godine u odnosu na 2021. godinu, ali je to i dalje dosta manje u odnosu na godine pre korone, smatraju demografi. Ali, porast je prisutan i u broju razvoda. Prošle godine razvedeno je ukupno 9.813 brakova. Zbog čega je sve manje brakova, a sve više razvoda, objasnio je u emisiji Puls Srbije bračni terapeut Nebojša Savić.

foto: Kurir televizija

- Nema većih iznenađenja ako gledamo statistiku, osim što je u vreme korone bilo onemogućeno organizovati svadbe, pa se to odrazilo na statistiku. Ima jedna dobra vest da je u Srbiji dužina braka u porastu. Pre deset godina je bila oko 12 godina, a sada se taj period nešto produžio na 13, 8 što je dobar trend. Ono što bih želeo da dodam jeste da je 34 prosečan broj godina muškarca koji se odnosi na sve stupanja u bra, a kada govorimo o godinama prvog stupanja u brak, on kod muškarac iznosi 31. 5, a kod žena nešto manje od 29 godina. To je statistika, ali važno je da to uzmemo u obzir - rekao je Savić i dodao:

01:14 ZA OČUVANJE BRAKA KLJUČAN JE STAV PO JEDNOM PITANJU! Bračni terapeut: Mladi lako odustaju, nije dovoljno da nas privlače obline!

- Moramo da uzmemo u obzir i migracije. Najvitalniji sloj našeg stanovništva odlazi u inostranstvo u velikom broju, venčava se u inostranstvu mi tako ulazi u statistiku stranih zemalja. S obzirom da gubimo taj deo populacije, ovi rezultati i nisu loši. Zatim razvodi zbog prebrzog sklapanja brakova. Uvek kažemo mladim ljudima: "Ne zalećite se!" Lepo je da imamo emocije i da nas privlače obline jedno kod drugoga, ali to nije najvažnije, jer mi unosimo i naš karakter u brak. Obline budu i prođu, ali karakter ostaje. Mladi ljudi prelako odustaju.

foto: Profimedia

Naglasio je važnost stava sa kojim se ulazi u brak.

- Ako ulazimo u brak sa stavom: "hajde da probamo", to če verovatno propasti! U brak se ne ulazi da se proba nego da se uspe. Kad iamo takav jedan stav mnogo čemo lakše prebroditi krize koje će se neumitno pojaviti.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

01:33 BOLESNA SAM U MOZAK, TREBA MI NEKO DA BUDE TU 24/7! Rada Manojlović otkrila: BOLUJEM OD TOGA DA VEZA BUDE BRAK ZA CEO ŽIVOT