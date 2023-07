Nastavak ispitivanja dečaka koji je počinio masovno ubistvo u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" komentarisala je u jutarnjem programu Kurir televizije Nataša Andonovski, specijalni pedagog.

Prokomentarisala je navode da je dečak ubica izjavio da se kaje, ali hladnokrvno.

03:28 NE MOŽEMO DA ZNAMO DA LI SE ON KAJE! Specijalni pedagog o ponašanju dečaka ubice: Postoji niz problema i mnogo toga je nepoznato

- S obzirom da dečak ima branioca da sa nekim razgovara to da li je on rekao hladnokrvnio ili da li se kaje to ne možemo da znamo. Naravno da ga neko savetuje da daje društveo poželjne odgovore. Ne znamo ni da li se kaje ni da li prima neku terapiju. Ne možete da oočekujete da on posle svega što je učinio ima neko društveno očekivano i prijvatljivo ponašanje - rekla je Andonovski i dodala:

- Kada bi on pokazao kajanje kako bi to izgledalo? On je odgovarao na pitanja i oni koji su ga ispitivali su se prilagođavali njegovom uzrastu. Da je plakao da li bi mu verovali? Neki ljudi u sebi nose teskobu i njima je mnogo teže. Pričamo o nečemu što nam ne znači ništa. Šta će nam taj anketni odbor? Svašta su ono nešto ispitivali ali oni nemaju mogućnost da preduzmu neke radnje. Takođe pitanje koliko imamo stručnog kadra u tom odboru.

Kurir.rs

