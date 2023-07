Dostojanstvena smrt, ubistvo iz samilosti ili naprosto ubistvo - eutanazija je etički, zakonski i praktično, predmet rasprave stotinama godina. U našoj zemlji mišljenja su i dalje podeljena.

Prednacrt zakona o eutanaziji sa grubim odredbama i opštim smernicama napisan je još pre nekoliko godina, ali nikada nije ušao u proceduru. Postojala je odredba u prednacrtu Građanskog zakonika, ali ni ona nije zaživela. Legalizacija na papiru u ovom trenutku ne bi mogla da bude usklađena sa postojećim pravnim okvirima.

foto: Kurir televizija

- Ono što je posebno značajno naglasiti jeste da ako se donese bilo koji građanski zakonik kroz poseban zakon automatski bi povlačilo izmenu Krivičnog zakona, jer u ovom trenutku on lišenje života I samilosti tumači kao krivično delo po članu 117 tako da bi imali direktnu suprotnost, jedna od te dve odredbe ne bi mogla da opstane - rekao je Milan Popović advokat. Kao najsnažniji argument protiv naveo je problem moguće zloupotrebe:

03:05 UBISTVO ILI ČIN SAMILOSTI? U Srbiji podeljena mišljenja po pitanju legalizacije eutanazije! Stručnjaci iznose KLJUČNE PROBLEME

- Bez obzira koje bi to bile striktne odredbe koje bi se ticale jasnih propisanih pravila kada to može da se izvrši, u suštini propisali biste način izvršenja krivičnog dela, a da niko ne bude kažnjen za to.

Eutanazija je legalna u pet zemalja Evrope, a tzv. asistirano samoubistvo postoji u Švajcarskoj od 1942. godine. Švajcarski model podrazumeva da sve mentalno zdrave osobe imaju pravo da odlučuju o načinu svoje smrti, ali one moraju da obrazlože svoje razloge, a bitno je da bliska lica nemaju neki materijalni interes da ih navode na samoubistvo, a uvek mogu i da se predomisle

foto: Kurir televizija

- Meni često može da deluje eutanazija kao pljačka imovine. Nestrpljivi naslednici žele taj stan, kuć, nasledstvo a ovaj nikako da umre i da bi se to sve sprečilo neophodan je ovakav pristup sa više raznih kontrolnih tačaka i mogućnošću da se predomisli ta osoba i da makar u poslednjem trenutku kaže ne ja ovo ne želim više - istakla prof. dr Zorica Mršević, istraživačica fenomenologije nasilja sa fakulteta za evropsko - političke studije. Ako polazimo od toga da nam je Bog dao život, sledi da jedino Bog ima pravo i da nam ga oduzme.

foto: Kurir televizija

- To je ljubav, to je Bog, kada se žrtvujemo jedni za druge. Ako pogledate starog oca, deku ili baku, potrebno je do poslednjeg trenutka mu pružiti pomoć. Niko nema pravo, ni sveštenik ni profesor ko ima pravo da pozove na samilost. To je ubistvo, de facto je ubistvo - rekao je Miloš Stojković, teolog.

Ubistvo iz samilosti u Srbiji je krivično delo za koje je zaprećena kazna od 6 meseci do 5 godina zatvora.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

03:24 EUTANAZIJA JE UBISTVO, MA MAKAR SE RADILA IZ SAMILOSTI Teolog o slučaju u Zemunu: Ne može čovek uzimati ono što je dao Bog!