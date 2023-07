RHMZ IZDAO NAJNOVIJE UPOZORENJE: Ovi delovi Srbije biće pogođeni PLJUSKOVIMA SA GRMLJAVINOM, na pomolu nova oluja iz regiona

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je večeras objavio novo upozorenje.

Naime, superćelijska oluja zaobići će večeras Srbiju, ali će u pojedinim delovima biti pljuskova sa grmljavinom.

- Uz lokalni razvoj oblačnosti na severu Zlatiborskog okruga, kao i u Moravičkom okrugu pojava kiše i kratkotrajnih plјuskova sa grmlјavinom - piše u najavi objavljenoj oko 22 sata na sajtu RHMZ.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda napominju da uz jače pljuskove, lokalno može pasti 15 do 35 litara kiše po metru kvadratnom, dok se uz grmljavinu očekuje i vetar brzine između 45 i 65 kilometara na čas.

Narandžasto upozorenje izdaje se za zapadni, severni, centralni i istočni deo BiH od sutra u 16 časova do kraja subote. Upaljeno je za područje Zenice, Tuzle i Mostara.

Podsetimo, ranije danas RHMZ je izdao upozorenje u kojem se navodi da će sutra i prekosutra Srbija biti na udaru snažnijeg nevremena.

- Oblast od Alpa, preko zapadnog Balkana i Srbije do regiona Karpata u petak i subotu posle podne i uveče očekuje jaka grmlјavinska aktivnost. Razvoji će lokalno biti veoma snažni i brzopokretni (premeštaće se sa zapada-severozapada ka istoku) uz:

* ponegde krupan grad (> 5 cm u prečniku),

* kratkotrajno olujne udare vetra (> 24 m/s),

* i izolovano orkanske udare vetra (> 28 m/s).

- Tačnu lokaciju inicijacije, premeštanja i jačine samih nepogoda je unapred teško odrediti, ali je veća verovatnoća pojave u severnim, zapadnim i centralnim krajevima Srbije. Za konkretne lokacije ćemo izdavati hitno upozorenje na grmlјavinske nepogode jedan do dva časa unapred - navodi se u upozorenju.

Upozorenje RHMZ-a treba ozbiljno shvatiti

Govoreći o tome možemo li takve nepogode da sprečimo i da se bolje na njih pripremimo, meteorolog Nedeljko Todorović navodi da neku vrstu preventive treba sprovesti.

- Kada se objavi zvanično upozorenje RHMZ-a, to treba ozbiljno shvatiti da ćete imati potencijalnu opasnost. Nezgodno je samo što ne može unapred da se precizira tačna lokacija, to su relativno uske zone od nekoliko kilometara ili desetak kilometara. Tako da, kada god se najavi nepogoda, grmljavina, pljuskovi i grad, treba imati u vidu mogući jak olujni vetar. On će biti izražen na onim terenima, tj. delovima grada, čije je usmerenje vetra normalno na neku prepreku. Gde god je veliki ugao, normalno da je snaga vetra daleko veća i oboriće i zid i krov i bilo koju postavljenu tablu ili prepreku na svom putu - istakao je meteorolog Nedeljko Todorović.