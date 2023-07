SUPERĆELIJSKA OLUJA IMA JAČINU ATOMSKE BOMBE, OD NJE SE NE MOŽEMO ZAŠTITITI! Stručnjaci upozoravaju na nove udare, evo kada tačno

Pet osoba je poginulo, a više od dve stotine povređeno tokom prekjučerašnje superćelijske oluje koja je napravila haos u Sloveniji, Hrvatskoj i Srbiji. Jak orkanski vetar nosio je sve pred sobom, lomio prozore i krovove, bacao kontejnere, čupao drveće i obarao kranove, materijalna šteta je ogromna. Stručnjaci jačinu ove oluje upoređuju s jačinom atomske bombe, a svi se slažu u jednom - ovakvu oluju nikada nisu videli na ovim prostorima.

Nove superćelijske oluje očekuju nas u subotu i u sredu po podne, a scene koje smo imali sinoć na srpskim ulicama mogu nas zadesiti ponovo!

Meteorolog Ivan Ristić ističe da kod superćelijskih oluja ne pomaže protivgradna zaštita, te da je jedino rešenje da ljudi osiguraju svoje domove i vozila.

Najopasniji momenat

- Tu nema pomoći, osim da se sklonite sa ulice i sačekate da oluja prođe. Najopasniji trenutak je upravo taj prvi nalet vetra, kad iz mirnog stanja za kratko vreme dostigne brzinu i do 100 km na čas, tad dolazi do najvećih problema. Prvih pet minuta oluje je najopasnije i tad imamo situacije da pada drveće, lete krovovi... Tokom tih prvih pet minuta dolazi do najvećeg ubrzanja i tu su najveće sile koje deluju na predmete i ljude. Kad temperatura polako počne da pada i pada jača kiša, vetar tad slabi - objašnjava Ristić za Kurir.

On kaže da je jučerašnja oluja krenula u Sloveniji i da se oblak brzo razvijao i kretao, te da mu je prečnik u roku od dva sata bio već 100 kilometara.

- Kretao se brzinom od 100 km na čas, to je retkost. U Zagrebu je bio u 16 sati, a samo četiri sata kasnije je stigao do Beograda, to je veoma velika brzina za jedan oblak. Vetar je u Zagrebu bio jačine od 110 km na čas, imali smo orkanske udare. Kako se kretao prema nama, počeo je da slabi, ali opet je bio dosta jak. U Beogradu su udari vetra bili oko 100 km na čas. Sutra nas očekuje oluja, ali klasična, dakle nepogode s kišom i gradom. Ova superćelijska oluja se ponovo očekuje u subotu po podne oko 18 časova, kao i naredne srede - napominje Ristić i dodaje da će se ona iz Slovenije kretati prema Srbiji.

Važan savet

- Savet ljudima je da ne izlaze iz kuće u tom periodu. Primetiće oblake, to je upozorenje da je oluja blizu i da treba da se sklonite sa ulice. Najvažnije je da ne budete na ulici, da vozila ne ostavljate ispod drveća, ukoliko je to moguće. Jedina zaštita je da ljudi osiguraju svoje domove i vozila. U Americi su pokušali da nađu neko rešenje, izgubili su 36 godina da nađu način da se odbrane od tih oluja, ali ništa nisu uspeli. Posle toga su napustili tu protivgradnu zaštitu i koriste samo osiguranje. Nažalost, čovek nije uspeo da nađe rešenje za to - istakao je Ristić.

foto: Stefan Stojanović Mondo

Kaže i da nas sledeće nedelje ponovo očekuje još jedan pik toplotnog talasa, te da će u utorak temperatura ponovo biti blizu 40 stepeni.

- U sredu dolazi totalna promena vremena i tada opet možemo očekivati superćelijsku oluju - zaključio je on.

Klimatolog Goran Pejanović objašnjava za Kurir kako dolazi do stvaranja superćelijske oluje, čija je energija oblaka uporediva sa energijom atomske bombe.

- Osnovno je da je postojanje ovih superćelijskih oblaka zavisno od količine vodene pare i temperaturnih gradijenata između prizemnih slojeva i viših slojeva vazduha. Ako je na visini hladnije, a u prizemlju toplije, dolazi do prevrtanja vazdušnih masa, u jednom delu ona se penje uvis, a u drugom delu, odnosno u nekim drugim delovima, spušta se prema zemlji i tom prilikom dolazi do konverzije vodene pare u padavine, kao što su kiša ili grad - navodi Pejanović.

On ističe da takva oluja lako obori kran, lako iščupa drveće, kao i da možemo očekivati da nosi i krovove.

- Takvih superćelijskih oluja biće više u budućnosti - upozorava Pejanović.

Klimatske promene

Poznati klimatolog u penziji Zvonimir Katušin rekao je da nikada nije video oluju poput ove, koja je prvo poharala Zagreb, a onda i Srbiju.

- Već danima najavljuju veliko nevreme, očekivao sam ovako nešto, ali opet je strašno videti. Dugo sam ovo radio i proučavao, ali ovako nešto nisam video. Svuda razbacano granje, ogromna šteta, automobili, teški kontejneri svuda... Strašno. Priroda je pokazala svu svoju razornu snagu i moć - rekao je Katušin za 24 sata.

UPUTSTVA ZA PONAŠANJE U SLUČAJU OLUJA I UDARA GROMA U zatvorenom prostoru l obezbedite sve objekte koji mogu da odlete usled jakog vetra ili obilne kiše l obezbedite prozore i spoljna vrata i zatvorite sva unutrašnja vrata l izbegavajte kontakt sa slavinama, radijatorima i drugim metalnim predmetima Na otvorenom sklonite se od bilo kakvih visokih struktura (jarbola, stubova, tornjeva) izbegavajte visoke konstrukcije, visoko drveće, ograde, telefonske kablove i električne vodove pronađite zaklon u zgradi ili u automobilu, a ako to nije moguće, sedite na zemlju l izbegnite stajanje u blizini zgrada ili automobila u koje ne možete da uđete kao u zaklon ako ste u šumi, zaštitite se ispod grana niskog drveća (nikada nemojte stajati ispod visokog drveća) izbegavajte granicu između šume i otvorenog prostora, bolje je da uđete u šumu izbegavajte otvorena polja, vrhove brda i planina, obale, jarkove ili druga vlažna mesta ne prelazite preko vode, ne plivajte, nemojte držati kišobran ili druge metalne provodne predmete u rukama izbegavajte da budete u blizini metalnih objekata, bicikala, opreme za kampovanje... nemojte stajati uspravno, čučnite ili se makar sagnite, ne dodirujući zemlju rukama ako ste u grupi, držite rastojanje od pet metara između sebe U automobilu zaustavite vozilo pored puta dalje od elektrovodova i drveća ostanite u vozilu sa upaljenim pozicionim svetlima dok ne prođe oluja zatvorite prozore i ne dodirujte metalne predmete u automobilu izbegavajte poplavljene puteve

JUGOSLAV NIKOLIĆ, DIREKTOR RHMZ Težak i gust oblak l Prema definiciji Svetske meteorološke organizacije, kumulonimbus je težak i gust oblak znatnog vertikalnog obima, u obliku planine ili ogromnih kula. To je oblak vertikalnog razvoja i za njegovo formiranje je potrebno da hladan i vlažan vazduh naiđe na toplu podlogu. Zato se grmljavinski oblaci - kumulonimbusi najčešće formiraju u toplijoj polovini godine - objašnjava Jugoslav Nikolić, direktor RHMZ i stalni predstavnik Srbije pri Svetskoj meteorološkoj organizaciji.

PAO LIM S KROVA NELEGALNO IZGRAĐENE ZGRADE Majka s dvoje dece jedva izvukla živu glavul foto: Privatna Arhiva Jovana B. i njena dva mala deteta preksinoć su pukom srećom ostali živi, na njih umalo nije pao lim s krova zgrade koja je nelegalno izgrađena! Ona je sa dvoje male dece od godinu dana i četiri godine bila u dvorištu kuće pre početka oluje. - Bili smo u dvorištu s malom decom, imamo ljuljašku i deca su se ljuljala. Oko kuće su visoke zgrade i nisam videla da se sprema oluja. Kada sam videla da kreće, krenule smo ka kući, pošto je ulaz u kuću sa spoljne strane, sa strane ulice. Krenuo je da leti krov, to jest lim sa susedne zgrade, a to je inače divlja zgrada, koja već sedam godina treba da se ruši, ali nikako da se sruši - priča za Kurir Jovana B. - Ušle smo u jedan prolaz između zgrada, čulo se „buuuum“, lomljava i limeni krov je poleteo i pao u dvorište. Deca su počela da vrište, jedva sam ih smirila, još je nestala i struja, a oni ciče, vrište... To je jedna ogromna komadina lima - ispričala je. Inače, ta nelegalna zgrada nalazi se u Ulici poručnika Spasića i Mašere.

SAŠA TORLAKOVIĆ Zašto je pao kran tokom oluje foto: FoNet Jedna od dramatičnijih scena tokom nevremena koje je preksinoć pogodilo Srbiju sigurno je ona u kojoj jak vetar ruši visoki kran na Novom Beogradu. Na svu sreću, ništa nije oštećeno i niko nije povređen, mnoge je ovo uznemirilo i svi se pitaju koliko je to vetar bio jak kad je uspeo da obori kran. Međutim, Saša Torlaković, predsednik Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije, kaže za Kurir da ovaj kran verovatno nije bio obezbeđen po proceduri. - Postoji procedura kako se kran ankeriše, odnosno utvrdi da se ne može da zanosi levo i desno, kako se zaključava i dovodi u stanje da ne može vetar da ga obori, da ne može da padne. Dakle, postoje procedure da se kran obezbedi, jer pazite, onda bi popadali svi kranovi prekjuče u Srbiji, jer ta oluja je svuda bila, a taj kran sigurno nije bio propisno obezbeđen - objasnio je Torlaković za Kurir. Jedan kran pao je juče i u Zagrebu, a u kabini krana tokom pada nalazio se čovek. Srećom, on je ostao živ, zadobio je teške povrede, a jedna stvar spasla mu je glavu - „ruka“ dizalice, jer je ona prva pala, a kabina u kojoj je on sedeo pala je na nju.

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE Nova opasnost l Nova opasnost od grmljavinskih oluja i nepogoda očekuje se danas krajem dana, u noći ka suboti i u subotu, uglavnom u severnim predelima zemlje, a naročito u Vojvodini. Vikend će doneti i osveženje, ali već početak sledeće sedmice donosi ponovo vrelo vreme i temperature od 40 stepeni, kažu u „Veder tu ambrela“.

SAOPŠTENJE MUP Spaseno 20 ljudi, vanredna situacija u Sremskoj Mitrovici, Šidu i Rumi l Pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP imali su 234 intervencije i bilo je angažovano 558 vatrogasaca-spasilaca sa 224 vozila, koji su ukupno evakuisali i spasli 20 osoba, saopštio je MUP. U saopštenju se navodi da su intervenisali u gašenju 21 požara izazvanog udarom groma, dok su u ostalim događajima uklanjali oborena stabla (166 intervencija), kao i limene krovove s puta (24 intervencije). Vatrogasno-spasilačka brigada Beograd intervenisala je 34 puta sa 105 vatrogasaca i 35 vozila - pet požara, devet tehničkih intervencija usled palih krovnih konstrukcija i 20 intervencija zbog palog drveća. MUP je juče proglasio vanrednu situaciju u Sremskoj Mitrovici, Šidu i Rumi.

(Mina Branković)