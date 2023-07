JOŠ JEDNA SUPERĆELIJSKA OLUJA STIŽE U SRBIJU! Slovenija prva na udaru, za njom i Hrvatska, a onda i MI: "Već je POČELO DA GRMI"

Superćelijska oluja je u Sloveniji, kako najavljuju meteorolozi, sledeća stanica je Hrvatska, a onda i Srbija.

Hrvatska ponovo očekuje novo veliko razorno nevreme, slično onom koje je u sredu zadesilo region i odnelo četiri života. Kako tvrde tamošnji meteorolozi, superćelijska oluja stiže iz nekoliko pravaca iz Slovenije. Kako pišu mediji, u Zagrebu je već oko 9:15 počelo da grmi.

Otprilike iz tog pravca u sredu posle podne došlo je jako nevreme. Drugi 'front' je stigao iz Slovenije na područje Gorskog kotara, tačnije Delnica i Vrbovskog, i ide ka Ogulinu. Treći front se kreće od slovenačke Postojne prema hrvatskoj granici.

Takođe, u ovoj državi je za danas i sutra najavljeno je novo, ozbiljnije nevreme. Prema prognozi DHMZ-a, danas će biti barem delimično sunčano i nestabilno. Na zapadu već kiša pada već, a od sredine dana u većini kopnenih predela i na severnom Jadranu pljuskovi i grmljavina.

1 / 12 Foto: Stefan Stojanović Mondo

Istovremeno, lokalno će biti izraženi pljuskovi, a moguća je i grmljavina sa prolaznim jakim i olujnim vetrom, posebno krajem dana. U Dalmaciji će biti pretežno sunčano, a uveče su u severnom delu mogući pljuskovi. Vetar slab do umeren jugozapadni i jugoistočni. Na Jadranu jugozapadni i južni vetrovi i jugo. Najviša dnevna temperatura od 27 do 32, na Jadranu od 31 do 36 stepeni.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzrokovoti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vetra i grad. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te na putevima", upozorava Meteoalarm.

Kada se očekuju najjači 'udari'?

Verovatnost za grmljavinsko nevreme je iznad 70 odsto u karlovačkoj regiji (uključuje Baniju), Lici i Gorskom kotaru, riječkoj regiji (uključuje Istru), splitskoj regiji i kninskoj regiji, a iznad 60 odsto u zagrebačkoj regiji (uključuje sever Hrvatske i veći deo središnje Hrvatske) te u osječkoj regiji (uključuje Slavoniju, Baranju i Srijem).

Narandžasto upozorenje za veći deo Hrvatske

Nevreme se i sutra očekuje u skoro celoj zemlji, viši nivo upozorenja važi za veći deo kontinentalne Hrvatske. DHMZ za sutra prognozira promenljivo i nestabilno vreme sa povremenim pljuskovima i grmljavinom, češćim i izraženijim noću i ponovo posle podne. Lokalno se očekuju grmljavina sa jakim i olujnim vetrom. U Dalmaciji sunčanije, posebno na jugu, a u severnom delu u noći i ujutru ponegde će biti pljuskova.

Vetar slab do umeren severoistočni i istočni, na planinama jugozapadni. Na Jadranu jug i jugozapad, uveče i jaka oluja. Najniža temperatura od 15 do 19, na Jadranu od 21 do 27 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha će se kretati od 24 do 28, na Jadranu većinom od 29 do 34 stepena. Za zagrebačku i osječku regiju sutra je na snazi narandžasto upozorenje zbog nevremena. Šanse za grmljavinu u ta dva regiona su preko 70 odsto, a moguće su oluje u subotu uveče i ponovo u subotu popodne.

Za ostatak Hrvatske izdato je žuto, a za dubrovačku regiju zbog toplotnog talasa ponovo crveno. Očekuje se da oluja u večernjim časovima stigne i na teritoriju naše države.

Kurir.rs/MONDO