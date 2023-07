KAKVA PREVARA SRPSKIH TURISTA Prebacivali ih iz sobe u sobu, zatekli mravinjak i BUBAŠVABE, čistačica BACALA stvari putnicima FOTO

Neprijatna situacija u kojoj se nedavno našla grupa putnika iz Srbije, koja je odlučila da leto provede u Kefaloniji u Grčkoj, izazvala je pravi revolt.

Naime, redakciji Kurira javio se putnik iz Srbije koji je objasnio kakva ih je situacija zadesila kada su stigli na odredište. Kako kažu, ništa nije izgledalo onako kako su očekivali.

- Pri dolasku u apartman smo obavešteni da se u našoj sobi desio neki kvar i da smo prebačeni u drugu vilu na nekoliko dana - prvobitno su rekli na jedan dan, kasnije su rekli da cemo ostati mozda jos dva tri dana tako da nismo mogli da se raspakujemo i opustimo jer smo stalno čekali trenutak kad ćemo da se prebacimo u apartman koji smo iznajmili. Imali smo bubašvabe u kupatilu koju su ulazile kroz rupu blizu tuš kabine. Druga vila je imala bazen, ali nije imala kuhinju sto nam je bilo neophodno na moru i zašto smo izabrali baš nju - istakao je mladić, pa nastavio:

foto: Privatna Arhiva

- Nakon 2 dana smo trebali da se vratimo u prvobitni apartman i vodič nam je rekao da nakon izleta prebacimo naše stvari u taj apartman. Međutim, žena koja je valjda čistačica u oba smeštaja je samoinocijativno popakovala naše stvari koje mi nismo i prenela ih u drugi apartman bez ikakvog prethodnog obaveštenja - rekao je Strahinja M.

Kako tvrdi, "sve stvari koje su se zatekle u kupatilu i na terasi je pobacala (odlučila je da nam to ne treba), a šta je bilo van kofera je spakovala gde je htela".

foto: Privatna Arhiva

- Pritom, među tim stvarima su se nalazili naši dokumenti i novac. Novac za stvari koje su nestale nam je vraćen, ali situacija u kojoj mi moramo da provedemo sate vremena tražeći da li su zagubljena naša dokumenta, u čiji kofer je šta stavila i slično je nedopustiva. Ni u prvom ni u drugom apartmanu nismo imali toplu vodu. O tome sam obavestila vodiča preko poruke, ali nije imao nikakav komentar ili rešenje za to. Pored toga, nismo imali vrata od wc. U apartmanu ima rupa u zidu koja je mravinjak, tako da su mravi ludovali po apartmanu celo letovanje. Posteljina je bila flekava, apartman štrokav, prašina nikad obrisana, na prozorskom simsu možete da se potpišete u prašini.

Dalje dodaje da ni sam plan putovanja nije bio adekvatan, te da vreme provedeno na fakultativnim izletima nije bilo onako kako je unapred dogovoreno.

foto: Privatna Arhiva

- Što se tiče izleta, apsolutna krađa. Pre uplaćivanja izleta smo pitali vodiča da li se na neke 3 plaže ide isti dan ili odvojenim danima i rekao nam je da je svaka plaža poseban dan. Međutim, naknadno su promenili to, i na Mirtos plaži, koja je simbol Kefalonije, smo proveli čitava 2h (što uključuje 500 metara spuštanja niz brdo gde bus ne može da prodje, boravak na plazi i penjanje po najvećem suncu uz isto to brdo). Nakon toga smo 5h proveli na Xi plazi koja je ništa specijalno. Za 3. izlet su prodali više aranzmana nego što ima mesta u autobusu tako da je tipa osmoro ljudi stajalo. Put do te plaže je jako nezgodan, užasne krivine, autobus ih jedva prođe, a oni su prenatrpali autobus i time realno ugrozili živote svih putnika.

Kurir.rs