PRETNJE VUČIĆU STIŽU IZ BIH! Bosanski ministar odbrane poslao zapaljivu poruku! Reagovao Vučević

Izjava ministra odbrane BiH Zukana Heleza, u kojoj preko sarajevskih medija šalje nekakve poruke predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, čini ga baš toliko hrabrim koliko ga svedočenje o tome da je opsovao majku Miloradu Dodiku čini pristojnim, naveo je ministar odbrane Miloš Vučević komentarišući pretnje ministra iz Bosne i Hercegovine.

Kako dalje kaže, izgleda da je Bosna i Hercegovina isuviše mala za takvog junaka kao što je Helez, pa svog zamišljenog neprijatelja mora tražiti na samom čelu Republike Srbije, koja pak ničim ne ugrožava prijateljske i dobrosusedske odnose sa BiH.

- Uz svu tiradu besmislica koju ovoga puta nismo mogli da ignorišemo, Zukan Helez nije posvetio nijednu reč dobroj i sadržajnoj saradnji oružanih snaga Srbije i BiH, pre svega u vojno-obrazovnoj, ali i u drugim oblastima. Siguran sam u to da će takva dobra saradnja biti nastavljena, pa i unapređena u vremenu koje je pred nama, uprkos negativnoj retorici jednog od tri čelnika Ministarstva odbrane BiH - zaključuje ministar.

Podsetimo, u intervjuu za "Anadolu", BiH ministar je govorio o predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, preteći zbog izjave da je Republika Srpska država. Evocirao je uspomene o ratu uz poziv Vučiću i Dodiku "da se urazume", i pretnju - "da je lako zapaliti fitilj".

- Poručujem mu da ako on tako bude nastavio raditi, da ću biti prisiljen da komuniciram sa Vojvodinom, Sandžakom, sa Preševskom dolinom. Je li to način rada? Srbija je u većim problemima nego Bosna i Hercegovina. Pozivam srbijanskog predsjednika Vučića da radi u skladu sa Ustavom i da se prema Bosni i Hercegovini ponaša kao prema suverenoj državi, što ona i jeste, međunarodno priznatoj. Jer, lako je zapaliti fitilj. To je najlakše. Svi znamo, koji smo u nekim godinama, kako je bilo u ratu i kako su ljudi ginuli. Ali su ginuli sa svih strana. Nije bilo kako je neko zamislio da će samo jedan narod ginuti. Tako da pozivam i Vučića i Dodika da se urazume, da se smire. Kada odgovorim na njihove napade, onda meni na nekim televizijama tri emisije posvećuju, Zukanu - "napast će Srbiju" - poručio je on.

