ZAŠTO JE GRAD POPRIMAO ČUDNE OBLIKE TOKOM OLUJE? Meteorolog objasnio o čemu je reč! Ubijao je i ptice, ništa NIJE IZDRŽALO UDARE

Srbija se u tri navrata tokom ove nedelje našla na udaru superćelijske oluje. Osim snažnih gromova i obline kiše, pojedine delove naše zemlje pogodio je i grad neobičnog oblika poput ljudskog oka i zuba i neuobičajene veličine.

Na udaru snažnog grada, koji je dostizao prečnik i do pet centimetara našla se dolina Zapadne Morave, a najkritičnije je bilo u Čačku, Trsteniku, Arilju...

Krupan i intenzivan grad pogodio je sela Milićevci, Miokovci, Gornju Gorevnicu, a društvene mreže preplavile su slike ledenica neobičnog oblika. I dok su se odmah javili razni teoretičari zavere da objasne kako je do takvih oblika došlo, meteorolog Đorđe Đurić ističe da je u pitaju potpuno normalna i prirodna pojava.

Kako navodi, prethodnih dana na udaru je bila severozapadna Srbija. Najkritičnije je bilo u Bačkoj Palanci, Sremu i Mačvi. Nevremenom je posebno bila pogođena Vojvodina, gde je osim materijalne štete bilo i ljudskih žrtava.

- Juče je najkritičnija situacija bila u dolini Zapadne Morave, na području Čačka, Kraljeva, Trstenika. Zaista alarmantna situacija kada je u pitanju grad - kaže Đurić.

On je istakao i da je grad potpuno uobičajena pojava za ovo doba godine, i da se mnoge moćnije zemlje, poput Amerike teško nose sa njim.

- Grad je uobičajena pojava za ovo doba godine, srećom retko ovkavog oblika. On se stvara u kumulonimbusima, moćnim oblacima vertikalnog razvitka koji mogu da dostignu i sloj stratosfere. Tamo je temperatura veoma niska, a zrno grada može i nekoliko puta da pređe dok ne savlada tu struju, tako da otud i toliko velik prečnik grada - kaže Đurić.

Ističe i da oblik grada zavisi od mnogih faktora, između ostalog i od prisutnosti vodene pare i da nema nikakvih teorija zavere kada je to u pitanju.

- Zrnevlje grada se često sudara u kumuloninbusima, tj. tim velikim oblicima i takođe oblik grada zavisi od toga i da li su prisutne vodene kapljice, da li je grad prozirnog ili neprozirnog oblika, kada imamo vodenu paru, to je potpuno prirodna pojava - kaže meteorolog Đorđe Đurić za "Prva" TV.

- Videli smo mrtve ptice oko nas, bilo je jezivo. Nisu izdržale udare grada. Kad se smirilo i kad smo izašli napolje, sve je bilo belo, ali ono što nas je ostavilo bez teksta jeste što ledenice su bukvalno u obliku ljudskog oka. Nikada do sada ništa slično nismo videli, rekli su šokirani meštani Čačka.

Od srede još obilnije padavine i vremenske nepogode

Pred nama je danas ugodan i sunčan dan, ali ne u svim krajevima Srbije.

- Srbija je bila u tri navrata na udaru ovih snažnih nestabilnosti. Situacija se stabilizovala. Danas je pred nama jedan ugodan i sunčan dan, ali nažalost na jugositoku Srbije može doći do lokalnog razvoja oblačnosti, da bude po koji pljusak sa grmljavinom, ali ne kao prethodnih dana - kaže Đurić.

Ovakvo vreme karakteristično je za Ameriku i tropske predele, kao i za Evropu kada se stvore idealni uslovi za to, kao što su bili prethodnih dana.

- Početkom sedmice imamo novi porast temperatura. One će ići do 35-40 stepeni i onda ponovo sredinom sedmice dolazi do uslova za formiranje i obilnijih padavina i grmljavinskih nepogoda - zaključio je Đurić na TV "Prva".

Juče je Srbiju pogodila snažna oluja, poznata kao superćelijska oluja, koja je širom zemlje nanela velike materijalne štete. Grad je ubijao i ptice u letu, ogromnu štetu napravio je i u Zaječaru i Požegi, a u Novom Sadu je, prema rečima izveštača, čak 800 stabala oboreno. Gradsko zelenilo Novi Sad za 36 sati imalo je čak 354 intervencije.

Dramatični snimci stizali su i iz Beograda, gde se vidi da se za samo nekoliko minuta vreme promenilo od lepog i sunčanog u katastrofalnu nepogodu.

