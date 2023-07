VATRA BUKTI I NA KRFU I EVIJI: Seničić za Kurir o stanju srpskih turista na grčkim ostrvima koje guta požar!

Nakon stravičnih požara koju su zadesili Rodos, vatra se rasplamsava na Krfu i na Eviji!

Grčki vatrogasci i protekle noći borili su se sa vatrenom stihijom na Krfu, Rodosu, Eviji, u Karistosu.

Aleksandar Seničić direktor Jute kaže za Kurir da su se požari na Krfu i Eviji pojavili sinoć oko ponoći.

- Video sam da to nisu mesta na kojima se nalaze turisti, ali ćemo svakako proveriti i u narednih nekoliko sati ćemo imati te informacije - naveo je Seničić.

Aleksandar Seničić foto: Kurir Televizija, AP/Rodos

Podsetimo, prethodni dan je 34 srpskih turista evakuisano iz regije koju gutaju požari. Oni su na bezbednom u gradu Rodosu.

- Niko od naših turista nije povređen, niti je prijavio da se nagutao dima. Svi su iz tog jugoistočnog dela, gde slabo letuju naši ljudi, evakuisani u grad Rodos, na severu ostrva, gde odmara oko 1.300 turista iz Srbije - naveo je juče Seničić i dodao:

- U kontaktu smo sa evakuisanim srpskim turistima, pokušavamo da nađemo način da ih smestimo, ali nije lako usred jula i uz 20.000 evakuisanih ljudi. Svi traže smeštaj. Za sada je veći deo njih u kolekivnom smeštaju i to u dosta dobrom hotelu u gradu Rodosu. Imaju i hranu i krov nad glavom. Za one koji žele da se vrate tražimo način da se prebace do Srbije, ali i to je teško, svi letovi su puni. Sutra (danas) ima redovna linija "Er Srbije", ali taj let je skoro popunjen, kažu da ima nekoliko slobodnih mesta.

U svakom slučaju, za one koji uspeju da se vrate, ali i za one koji ostanu, ali naravno ne tamo gde su i otišli i kako su planirali, nema povrata uplaćenog novca.

- Nema povrata novca na osnovu toga što nisu iskoristili letovanje do kraja ili onako kako je bilo planirano. To je viša sila, hotel sigurno neće vratiti pare agencijama. Kod više sile nema osiguranja, nijedna osiguravajuća kuća kod nas to ne radi, a nisam siguran da li se to radi i na Zapadu. Taj novac se ne može povratiti - naveo je Seničić.

foto: EPA/Damianidis Lefteris

Ministarstvo turizma i omladine je u stalnom kontaktu sa organizatorima putovanja, kao i Ambasadom Republike Srbije u Atini i poziva sve putnike kojima je potrebna pomoć da se jave na dežurni telefon Ambasade u Atini (+306947882200), a mogu da kontaktiraju i dežurni telefon Turističke inspekcije Ministarstva turizma i omladine (064/8933091).

Kurir.rs