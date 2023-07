SRBIMA PROPALO LETOVANJE NA RODOSU ALI SU IZVUČENI IZ PAKLA POŽARA: Seničić otkrio u kakvom su stanju i da li mogu da povrate pare

Aleksandar Seničić, direktor Juta kaže za Kurir da je 34 srpskih turista evakuisano iz regije koju gutaju požari i da su na bezbednom u gradu Rodosu.

- Niko od naših turista nije povređen, niti je prijavio da se nagutao dima. Svi su iz tog jugoistočnog dela, gde slabo letuju naši ljudi, evakuisani u grad Rodos, na severu ostrva, gde odmara oko 1.300 turista iz Srbije - navodi Seničić i dodaje:

1 / 7 Foto: AP/Rodos

- U kontaktu smo sa evakuisanim srpskim turistima, pokušavamo da nađemo način da ih smestimo, ali nije lako usred jula i uz 20.000 evakuisanih ljudi. Svi traže smeštaj. Za sada je veći deo njih u kolekivnom smeštaju i to u dosta dobrom hotelu u gradu Rodosu. Imaju i hranu i krov nad glavom. Za one koji žele da se vrate tražimo način da se prebace do Srbije, ali i to je teško, svi letovi su puni. Sutra ima redovna linija "Er Srbije", ali taj let je skoro popunjen, kažu da ima nekoliko slobodnih mesta.

Ipak, nisu svi poželeli da se vrate, i mimo svega ima naših turista koji bi da ostanu na ovom grčkom ostrvu koliko su i planirali. A gde će i kako biti smešteni, tek će se videti.

foto: Printscreen/RTS

U svakom slučaju, za one koji uspeju da se vrate, ali i za one koji ostanu, ali naravno ne tamo gde su i otišli i kako su planirali, nema povrata uplaćenog novca.

- Nema povrata novca na osnovu toga što nisu iskoristili letovanje do kraja ili onako kako je bilo planirano. To je viša sila, hotel sigurno neće vratiti pare agencijama. Kod više sile nema osiguranja, nijedna osiguravajuća kuća kod nas to ne radi, a nisam siguran da li se to radi i na Zapadu. Taj novac se ne može povratiti - navodi Seničić i dodaje da su evakuisani turisti bili smešteni u hotelima sa tri ili četiri zvezdice.

Kurir.rs