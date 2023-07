ŠTA SE DEŠAVA SA POLJOPRIVREDNIM USEVIMA, NAKON OLUJE I NEPOGODA? Đaković: Sve kada se sabere može biti jako nepredvidivo

Superćelijska oluja, grad, jaka kiša, sve što nas je pogodilo ovih dana ostavilo je posledice po poljoprivrednu proizvodnju. Led je uništio kukuruz, suncokret, soju, šećernu repu, voćnjake…

Poljoprivrednici očekuju pomoć države

Šta su sledeći koraci , ali i kako bi šteta koju je naneo grad mogla da se odrazi na cene hrane - to je objasnio, gledoacima Kurir televizije, Goran Đaković, iz Agropressa.

On je govorio o procenama štete po poljoprivredne useve.

Moramo imati u vidu, ističe Đaković da sve kada se sabere može biti nepredvidljivo.

- Ne možete verovati da kukuruz više uopšte ne postoji na njivi. Kao da nema biljne materije. Potrebna je zaštita ukoliko je to moguće. Jabuku možete da zaštitite, ali on je svakako oštećen, i imaće crne pege, kraste i to je sada druga klasa. Neko će to podvaliti kao organsko....

