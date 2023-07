PREVARANT IZ SRBIJE OTKRIVEN! IZDAVAO NEPOSTOJEĆE APARTMANE U GRČKOJ: Smeštaj od 190, nudio za 65€! Ojadio najmanje šest porodica!

Nepoznati prevarant nasamario je čak šest porodica iz Srbije i Severne Makedonije za smeštaj u Grčkoj!

Nepoznati muškarac prodavao je nepostojeći smeštaj u Grčkoj, a prevara je otkrivena na Fejsbuk grupi "Grčka info" od Nataše, koja je administratorka grupe. Nakon inicijalne objave da je prevarena porodica iz Srbije koja je sa bebom došla u Nei Pori gde su i saznali da apartman koji su platili ne postoji, redom počelo da se javlja još nekoliko porodica.

Međuitm, prevarena porodica nije jedina,

Kako su naveli administratori stranice, prevareno je navodno šest porodica iz Srbije i Severne Makedonije.

Iako se ovakve stvari završavaju tako što prevarant nestane, pod pritiskom javnosti i obelodanjivanjem prepiski, ali i potvrda o uplaćenom novcu, prevarant iz Srbije je navodno krenuo da vraća novac.

"Pošto su upozorenje na prevaru prenele i novine (hvala im na tome) izgleda da je shvatio ozbiljnost situacije i da je počeo da vraća novac. Dvema porodicama je juče navodno vratio 200 evra, a obećao je da će vratiti i ljudima iz Nei Porija. To svakako ne znači da neće nastaviti čim se stiša situacija ili da se neće pojaviti neko novi. On je navodno u Grčkoj, a pare se daju njegovom navodnom bratu u Srbiji. Pretpostavka je da on uzima te pare u Srbiji i da brat ne postoji. "Izdaje" nepostojeći smeštaj i smeštaj sa Buking sajta od drugih vlasnika. Apartmane čija je cena na Bukingu 195 evra daje ljudima za 65 evra", navodi se u saopštenju stranice "Grčka info".

Za sada nije poznato da li je broj prevarenih konačan, te i da li je svima vraćen novac.

Podsetimo, nažalost poslednjih godina ovakav vid prevare je sve učestaliji, a najviše ljudi do sada prevario je momak koji se predstavlja kao Slađan, a koji je za znatno manju sumu novca od one koja je na tržištu "izdavao" apartmane na Halkidikiju. Kada bi žrtva poslala deo novca ili čitav iznos, prevarant bi nestajao na neko vreme, da bi se posle ponovo vraćao samo sa drugim imenom vile.

