PAKAO SRPSKIH TURISTA NA KIPRU! Došli na aerodrom a sačekala ih samo JEDNA PORUKA! Tada je počela agonija

Putnici koji su trebali da se juče vrate sa Kipra, ostali su prepušteni sami sebi, nakon što im je lek otkazan i pomeren za danas! Njima, kako tvrde, avio-kompanija ništa nije obezbedila!

Kompanija preko koje su kupili karte im nije obezbedila smeštaj i prevoz do nekog hotela, već su sami morali da se snalaze.

- Aerodrom na Kipru, otkazan je let za Beograd. Trebali su da nam reše svima hotel i prevoz do njega, samo su se pojavili i rekli da ne mogu ništa da nam reše. Svi smo morali da plaćamo taksi i tražimo sami smeštaj, pošto je let pomeren za danas u 16 časova, a trebali smo da poletimo sinoć u 21:45 - požalio se jedan od putnika na Instagram stranici "192.rs".

Inače, kako je Kurir nedavno pisao avio-kompanije su u sitacijama kašnjena i otkazivanja letova dužne da putnicima obezbede smeštaj, hranu, vodu, telefonski poziv, ili da refundiraju kartu, a u slučaju otkazivanja leta putnici mogu tražiti i odštetu koja iznosi od 200 do 600 evra.

foto: Shutterstock

- Ako dođe do otkazivanja leta krivicom avio-prevozioca putnik može da zatraži zaštitu svojih prava i naknadu ako je let otkazan iz jednog od sledećih razloga: usled operativnih razloga, prekoračenje radnih sati posade, putnik nije registrovan zbog overbook-a (prodato je više mesta nego što je dostupno najčešće zbog promene tipa aviona), let je neprofitabilan, prevozilac ne može da dokaže razloge otkazivanja leta - navodi se na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Objašnjeno je da usled vremenskih uslova, prirodne katastrofe, vojne operacije, vanrednog stanja, nametanja ograničenja i zabrane kretanja, štrajka zaposlenih u avio industriji, nedostataka aviona koji predstavljaju opasnost za bezbednost putnika izuzev onih koji su mogli biti otklonjeni redovnim servisiranjem, avio-prevozilac nije odgovoran za otkazivanje.

Ukoliko let bude otkazan na dan polaska avio-prevoznik je dužan da putnicima uruči obaveštenje o pravima koje ima po zakonu.

- Dužan je da ponudi mogućnost izbora između povraćaja novca u vrednosti putne karte (ako ste odlučili da ne putujete) ili preusmeravanja puta ka krajnjoj destinaciji, da ponudi besplatne obroke i napitke, obezbedi hotelski smeštaj, prevoz do njega, omogući dva besplatna telefonska poziva, slanje poruka telefaksom ili elektronskom poštom, nadoknadi štetu (između 250 i 600 evra, u zavisnosti od dužine leta i ostvarenog kašnjenja tokom preusmeravanja puta) - stoji na sajtu Direktorata civilnog vazduhoplovstva.

Putnici imaju rok za podnošenje reklamacije 90 dana, dok avio-prevoznik ima rok od 60 dana da odgovori, nezavisno od toga putnici svoja prava mogu tražiti i pred sudom.

Kurir je pitanja poslao avio-kompaniji koja srpskim putnicima na Kipru nije obezbedila smeštaj i prevoz do hotela, ali do objavljivanja ovog teksta nismo dobili odgovor.

Kurir.rs