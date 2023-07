RUSIJA ZABRANILA PROMENU POLA, KAKVA JE SITUACIJA U SRBIJI? Nora Janković: Ništa nas neće uplašiti, ovo je još jedan vid NASILJA

U Rusiji će biti zabranjena promena pola. Ruski predsednik Vladimir Putin potpisao je zakon koji zabranjuje medicinske procedure usmerene na promenu pola, a jedini izuzetak biće medicinska intervencija za lečenje urođenih anomalija.

foto: Kurir tv

A u studiju Kurir televizije u jutarnjem progamu gostovala je Nora Janković, iz organizacije "Talas TIRV" i Radojko Ljubičić iz Saveza za život, u razgovaru su sa voditeljkom Oljom Lazrević na tu temu.

Nora, suosnivačica Talasa, prve ovakve organizacije koju vode trans osobe u Srbiji, iznela je svoje mišljenje na samom početku razgovora.

Za nju koja je imala prilike na međunarodnom nivou da priča sa stručnjacima o zabrani promeni pola, oni generalno u "Talasu" nemaju politiku da reaguju na ovakve akcije, započela je razgovor, osvrnuvši se na zabranu predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Mi smo prosto prihvatili to kao zloupotrebu straha, a što se tiče naše zemlje mi sarađujemo sa svima onima koji se bave tim temama kako bismo unapredili sistem. Povlačim paralelu sa pokušajem zaustavljanja abortusa. To neće zaustaviti potrebu nas da se predstavimo drugačije. Kod "trans" osoba, kada zabranite jedno lično osećanje to samo stvara dodatni krug "nasilja" a ne rešava suštinske probleme sa kojim se jedna država suočava - kaže Janković.

foto: Kurir tv

Janković je podsetila na psihološku podršku trans osobama i onima koji žele da abortiraju.

- Moja organizacija godišnje dobije 50.000 dolara kada je "dobra" godina. Sa te strane mi je nekako glupo kada nas nazovu stranim plaćenicima, a ja razgovaram i sa lekarima i sa roditeljima o strahovima, posebno roditelja koji imaju transrodnu decu - oni su jako uplašeni. Ja sam došla da bih građanima pružila prave informacije - kaže Janković.

Sagovornik Ljubičić, iz "Saveza za život" ističe da je cilj njegove organizacije ono prirodno - zaštita dece i tradicionalne porodice, ali da nikad nije dobio ni "dinar" od države, ili negde iz inostranstva.

- Godinama radimo, nismo dobili ni dinar, ni dolar, ni evro ni rublju. To je čisto da vidimo ko iz inostranstva finansira određene pokrete i zašto? Neke stvari prilagođavamo svojem društvu. Po našem ustavu brak je definisan kao zajednica žene i muškarca. Ovde nije pitanje samo transrodna osoba, nego njihovo stupanje u zajednicu, i to je promovisanje nečeg što je protiv ustava, ali gledajte svaki sistem mora da čuva sebe i štiti i poštuje svoje stubove - rekao je Ljubičić i dodao:

- Prema popisu 80 odsto građana je tradicionalno verno, a samo je 1 odsto ateista - kazao je Ljubičić.

