VLAST U PRIŠTINI NE SLUŠA ŠTA IM JE MEĐUNARODNA ZAJEDNICA PORUČILA: Odalović: Kurti ima problem sa EU, SAD i Srbima na severu KiM!

Predsednik Komisije Vlade Srbije za nestala lica Veljko Odalović izjavio je da kosovski premijer Aljbin Kurti predstavlja problem međunarodne zajednice i političkih stranaka na Kosovu.

- Kurti pokušava da otme deo teritorije Srbije, to mu je ključni cilj. Ima problem na unutrašnjoj sceni sa svima, ima problem sa EU i SAD, kao i sa Srbima sa severa. Svaka njegova priča je pokušaj da okrene i ne čuje šta je 3. juna njemu poručeno. Evropa je poručila tri tačke i put u deeskalaciju, a on obrće stvari - rekao je Odalović.

EU je nemoćna da pritisne Prištinu na bilo koji način.

- Evropa nema instrumente da ih natera, počele su male mere, sankcije, to je ono što brine lidere ostalih partija kosovskih Albanaca - dodao je.

Govoreći o Berlinskom procesu i projektu "Auto-put mira", Odalović kaže da je Berlinski proces osmišljen da podrži sve projekte koji spajaju.

- Ovo nije jedini projekat, vrlo je važno kada sa Prištinom imamo sve više problema da se pošalje poruka da će jedan put - put mira omogućiti prohodnost, frekvenciju i lagani prolaz u oba pravca. Luka Drač je veoma važna, jedno od najvažnijih čvorišta - kazao je Odalović.

On ističe da je "Auto-put mira" put važan za smanjenje gužvi.

- Kod ovog puta je posebno važno što se dvaput godišnje na Merdaru formiraju kolone, ponekad i od desetak kilometara, sa vozilima Albanaca koji rade i žive na Zapadu i u vreme letnjih odmora i praznika dolaze na Kosovo. Onda nastaje kolaps. Ovo je način da se to prevaziđe, da se modernom saobraćajnicom koja će, nadam se, biti nastavljena od Merdara do ulaska u Prištinu, preko čitavog prostora KiM, stigne do Albanije i siđe do Jadrana. Ima određenih političkih elita u zemljama u okruženju i na prostoru KiM koje ne razumeju te poruke i ne žele da budu deo ovakvih projekata - dodao je Odalović.

Kurir.rs/RTS

Kurir.rs/Kosovo Online