"AFRIČKA SVINJSKA KUGA SE PRIBLIŽAVA GRADU, NEMA LEKA NI PREVENCIJE" Nastović obelodanio: Jedino ovo preostaje kada dođe do zaraze

Afrička kuga svinja pojavila se na teritoriji opština Šid i Stara Pazova, zbog čega je podignuta prevencija u ostalim delovima Srema na najviši mogući nivo.

Kako kažu u Sremskoj Mitrovici, od ove bolesti nema leka niti preventivne vakcinacije životinja, te se zato farme moraju maksimalno zaštiti.

Sagovornik Kurir televizije bio je Vladimir Nastović, načelnik gradske uprave za poljoprivredu.

Osvrnuo se na pojavu afričke svinjske kuge, na njen tok, ali i to da ne postoji lek za to.

- Što se tiče afričke svinjse kuge, to je tema koja se godinama pojavljuje kod nas. Dakle, nismo iznenađeni, situacija nije laka, pojavljuje se u okruženju, a sve bliže Sremskoj Mitrovici. Još jedna vanredna situacija na našoj teritoriji. Naš štab za vanredne situacije Sremska Mitrovica i operativni tim koji se bavi tematikom raznih bolesti u poljoprivredi, su već preduzeli neke korake u saradnji sa Upravom za veterinu. Putem medija izveštavamo o situaciji - započeo je Nastović, pa dodao:

- Za razliku od klasične svinjske kuge, za ovu lek ne postoji, ali ni preventiva. Ne postoji način da se to ublaži, niti vakcinacija. U tom slučaju, jedino preostaje uništavanje svinja, a to je procedura za sebe. Bitno je da pre same pojave, podići higijenu na najviši nivo.

